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Afetzede Barınma Desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı!

19.02.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afetzede Barınma Desteği başvuruları başladı. Başvurular, hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için alınacak. Peki Afetzede Barınma Desteği başvurusu nasıl yapılır? AFAD tarafından yapılan duyuruda, başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı bilgisi yer aldı. İşte e-Devlet Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı!

Afetzede Barınma Desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı!

Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen mülkün sahibi veya kiracıları, e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurusu yapabilecek. İşte e-Devlet Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı!

Afetzede Barınma Desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı!

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD tarafından yapılan Afetzede Barınma Desteği başvuru duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır.

Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."

DEPREMZEDE BARINMA BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Afetzede Barınma Desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı!

DEPREMZEDELERE 10 BİN TL DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki on ili etkileyen yıkıcı depremin ardından basın toplantısında, hane başı 10 bin TL yardım ödemesi hakkında konuştu. İşte o ifadeler:

"Zarar veya hasar gören afetzedelere 10 bin TL hane başı ödememiz vardı. Bunu biraz daha detaylandırayım. 10 bin TL hane başı destek; afette yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Yani hasarsız olanlar değil; hasarsızın dışında kalan diğer alanlarla ilgilidir. Ödemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaların verilerine göre yapılmaktadır. Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir."

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e-devlet deprem

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