Afetzede Barınma Desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı!

Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen mülkün sahibi veya kiracıları, e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurusu yapabilecek. İşte e-Devlet Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı!

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD tarafından yapılan Afetzede Barınma Desteği başvuru duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır.

Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."

DEPREMZEDE BARINMA BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DEPREMZEDELERE 10 BİN TL DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki on ili etkileyen yıkıcı depremin ardından basın toplantısında, hane başı 10 bin TL yardım ödemesi hakkında konuştu. İşte o ifadeler:

"Zarar veya hasar gören afetzedelere 10 bin TL hane başı ödememiz vardı. Bunu biraz daha detaylandırayım. 10 bin TL hane başı destek; afette yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Yani hasarsız olanlar değil; hasarsızın dışında kalan diğer alanlarla ilgilidir. Ödemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaların verilerine göre yapılmaktadır. Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir."

