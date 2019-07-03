Afetzede çadırında tasarım

Çalışmaları incelemek için kamp alanını ziyaret eden Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türk Kızılayın 151 yıldır savaş ve afetlerde insanlığın yanında olduğu belirterek, Türkiye'de de deprem, sel gibi afet durumlarında milletin yardımına koştuklarını söyledi.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Çamkoru Gençlik Kampı alanında düzenlenen çalıştay kapsamında, Türk Kızılayın afetzedelerin kullanımına sunduğu araç gereçlerin tasarımlarının geliştirilmesi ve yeni tasarımlar üretilmesi amacıyla 18 üniversiteden endüstri ürünleri tasarımı bölümü öğrencileri, akademisyenler ve Türk Kızılay uzmanları bir araya geldi.

- "Ürünlerimizi daha kullanıcı dostu hale getirebilmek için çalışıyoruz"

Türk Kızılayın kullandığı yardım malzemelerinin tasarımlarının geliştirilmesinde üniversiteler ile çalışmaya başladıklarını anlatan Altan, "Artık üniversitelerden de destek alarak, onların öneri, fikir ve destekleriyle ürünlerimizi daha güzel, ergonomik, kullanıcı dostu hale getirebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Altan, akademisyenlerin de alandaki çadırlarda kalarak çalıştaya destek verdiğine dikkati çekerek, "Hocalarımız da çadırlarda kalıyor ve 7 gün boyunca Kızılayın ürünlerini geliştirmek için öğrencilerle birlikte çalışıyor. Bir mağdur, bir afetzede çadırda kaldığı zaman en rahat, huzurlu, ergonomik şekilde nasıl kalacağını bulmaya çalışıyorlar. Bunun yanında battaniye, yatak, kap kacak gibi malzemelerin tasarımları üzerinde çalışıyorlar. Ayrıca bir kademe daha ileri gidip bizim maden suyumuzun şişesinin tasarımı üzerinde de çalışıyorlar." bilgisini verdi.

Öğrencilerin, 10 başlık altında kurulan atölyelerde çalışma yaptığını kaydeden Altan, "Bu çalışmaların sonucunda çıkan ürünleri kullanacağız, onları daha da geliştireceğiz. Hocalarımızdan gelecek önerilerle başlıkları tek tek daha geniş olarak çalışacağız." diye konuştu.