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Afetzede yoksul ailelerin de bayramda yüzü gülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Seddar Yavuz: "6 ilçemizde sel afetinden etkilenen ekonomik yoksunluk içerisindeki 69 ailemize toplamda 106 bin 200 lira nakdi yardımda bulunarak yaralarını sardık"

Ordu'da selden etkilenenlerin de olduğu ekonomik yoksunluk içindeki ailelere, Kurban Bayramı öncesi nakdi yardımda bulunuldu.

İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı, düzenli yardım alan ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelere, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla bayramı öncesi çeşitli yardımlar yapıldı.

Vali Yavuz, yazılı açıklamasında, söz konusu vakıflardan yardım alan ailelerin büyükleri ve çocukları ile birlikte, rahat ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak ve bayramın manevi atmosferine uygun bir davranışta bulunmak amacıyla böyle bir çalışma başlatıldığını belirtti.

Toplumun dezavantajlı kesimini oluşturan ekonomik yoksunluk içindeki ailelerin de bayram sevincini yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Yavuz, bayram geleneğinde paylaşımcı olmanın önemli arz ettiğini, Kurban Bayramı öncesi ekonomik yoksunluk içindeki ailelere yardımda bulunmak suretiyle onların bayrama mutlu girmelerini sağladıklarını aktardı.

Bayram öncesi il genelinde ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelere yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Yavuz, şunları kaydetti:

"19 ilçemizde ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan 8 bin 149 ailemize toplam 2 milyon 412 bin 296 lira nakdi yardımda bulunarak bayramı bayram gibi yaşamalarını sağladık. Ayrıca 6 ilçemizde sel afetinden etkilenen ekonomik yoksunluk içerisindeki 69 ailemize, toplamda 106 bin 200 lira nakdi yardımda bulunarak yaralarını sardık. Toplumun dezavantajlı kesimini oluşturan aileler, vatandaşlarımız, bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bundan böyle de olmaya devam edecektir."

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