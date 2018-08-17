Afetzede yoksul ailelerin de bayramda yüzü gülecek

Ordu'da selden etkilenenlerin de olduğu ekonomik yoksunluk içindeki ailelere, Kurban Bayramı öncesi nakdi yardımda bulunuldu.

İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı, düzenli yardım alan ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelere, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla bayramı öncesi çeşitli yardımlar yapıldı.

Vali Yavuz, yazılı açıklamasında, söz konusu vakıflardan yardım alan ailelerin büyükleri ve çocukları ile birlikte, rahat ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak ve bayramın manevi atmosferine uygun bir davranışta bulunmak amacıyla böyle bir çalışma başlatıldığını belirtti.

Toplumun dezavantajlı kesimini oluşturan ekonomik yoksunluk içindeki ailelerin de bayram sevincini yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Yavuz, bayram geleneğinde paylaşımcı olmanın önemli arz ettiğini, Kurban Bayramı öncesi ekonomik yoksunluk içindeki ailelere yardımda bulunmak suretiyle onların bayrama mutlu girmelerini sağladıklarını aktardı.

Bayram öncesi il genelinde ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelere yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Yavuz, şunları kaydetti: