Affetmenin etkileri sandığınızdan daha büyük! İşte affetmenin daha önce hiç düşünmediğiniz olumlu yönleri

Affetmek, an itibariyle şu anda yaşamamızı sağlar. Affedemeyen insanlar geçmişe takılıp kalırlar, aynı zamanda geleceğin kaygısı içerisine sıkışırlar. Affettiğimiz zaman o olayların bizim üzerimizdeki etkisi üzerinden arınmış oluruz. O insanların bizim üzerimizde yarattığı duygusal etkilerden de arınmış oluruz.

Affeden insanların yaşadığı ana daha çok odaklandıklarını ve geleceğe daha çok umutla baktıklarını görmekteyiz. Affediş aslında ruhsal bir arınma olarak değerlendirilebilir.

HANGİ HATALAR AFFEDİLEMEZ?

Kişi bir ilişkiyi yürütmek istiyorsa, her hatayı affedebilir. Ama bunun kesin bir tanımını yapmak çok güçtür. Affetmek, kişilik yapısı, yaşanılan olay, kimin ne yaptığına göre değişkenlik göstermektedir.

İlişkiyi sürdürmek ve ilişkiye bir şans daha vermek istiyorsanız karşınızdaki kişiyi affedebilirsiniz. Temel olarak her şeyi affetmek mümkündür. Çünkü affetmek kişinin kendisi için yaptığı bir eylemdir. Bu açıdan bakıldığında her olay affedilebilir, kendimizi daha iyi hisseder ve her durumla başa çıkabiliriz.

ALDATAN KİŞİLER NASIL AFFEDEBİLİR?

Aldatan kişiyi affetmek istiyorsak, öncelikle bu olayda kendimize yontulmuş boyutlardan vazgeçmek gereklidir. ""Bunu hak edecek ne yaptım, neden benim başıma geliyor"" gibi soruları sormaktan vazgeçmeliyiz. Aldatılmak, aldatılanın bir kusurundan çok, aldatan bir kişinin kusurudur. Eğer biz aldatıldığımız için kendimizi suçlarsak, bizi aldatan kişiyi de affedemeyiz. Aldatan kişiyi affetmek istiyorsak, bunu kendimiz dışında bir eylem gibi düşünmeliyiz.