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Afgan adam eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürmüştü! Kahreden neden...

28.05.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Mayıs günü Aksaray'da meydana gelen olayda Afgan adam eşini bıçaklamış çocuklarını da balkondan atarak öldürmüştü. Kendisini de balkondan atarak öldüren Mohammed Hossein Sultani'nin sık sık eşiyle tartıştığı öne sürüldü. İddiaya göre ülkesine dönmek isteyen kadın bu nedenle sürekli eşinden şiddet görüyordu. Olaydan bir süre önce, kadının şiddet sebebiyle evi terk ettiği ortaya çıktı. Olay gecesi de Gol Bibi'nin kızlarıyla ülkesine dönmek istediğini söylemesiyle tartışma çıktığı bildirildi.

Afgan adam eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürmüştü! Kahreden neden...

Acı olay, 25 Mayıs günü saat 06.30 sıralarında Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ailesiyle Aksaray'daki akrabalarının yanına gelen Mohammed Hossein Sultani, tartıştığı eşi Gol Bibi Sultani'yi 6 yerinden bıçaklayarak, yataklarındaki kızları Meryem (4) ve Merveh'i (3) de balkondan atarak öldürdü. Mohammed Hossein Sultani ardından kendisini balkondan boşluğa bıraktı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mohammed Hossein Sultani de önceki gün yaşamını yitirdi.

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AFGANİSTAN'A DÖNMEK İSTEDİKÇE ŞİDDET GÖRMÜŞ

Gol Bibi Sultani'nin eşine sıklıkla ülkesine geri dönmek isteğini söylediği, bu nedenle çıkan tartışmalarda şiddet gördüğü öne sürüldü. Olaydan bir süre önce, Gol Bibi Sultani'nin şiddet görünce evi terk ettiği, eşinin kayıp başvurusuyla polis tarafından bulunduğu öğrenildi. Olay gecesi de Gol Bibi'nin kızlarıyla ülkesine dönmek istediğini söylemesiyle tartışma çıktığı bildirildi.

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CENAZELER ALINMAZSA KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Otopsileri tamamlanan Mohammed Hossein Sultani, Gol Bibi Sultani ile kızlarının cenazeleri Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morgunda bekletiliyor. Yakınları, cenazeleri 15 gün içinde almazsa Afgan aile cumhuriyet savcılığının talimatıyla belediye ekiplerince kimsesizler mezarlığına defnedilecek. Cenazelerin alınması için şu ana kadar başvuruda bulunulmadığı bildirildi.

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(DHA/İHA)


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Aksaray
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