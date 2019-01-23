Afgan ailenin hayatını gazete dağıtıcısı kurtardı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdüğü yangında çocuklar pencereden aşağı atılarak kurtarılabildi. Çocukların evden uzaklaştırılarak koruma altına alındığı bölgede ilk müdahale ambulansta gerçekleştirildi. Anne ve baba ise polis ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla evden çıkarılabildi. İşte detaylar...

Tokat'ta bir yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan kişi, Afgan ailenin hayatını kurtardı. Alınan bilgiye göre, kentte yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi Özyurt, Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını gördü. Özyurt, itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi ve aileyi uyandırdı.