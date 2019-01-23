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Afgan ailenin hayatını gazete dağıtıcısı kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 07:34 | Son Güncelleme

Tokat'ta yaşayan Afgan bir ailenin iki katlı ahşap evlerinde yangın çıktı. Yerel gazete dağıtım görevlisi olarak çalışan Remzi Özyurt'un evden dumanlar yükseldiğini görmesi üzerine acı olayın seyri değişti. İtfaiye ve polis ekiplerine haber veren Özyurt, yangının ortasında olduklarından habersiz şekilde uyuyan aileyi uyandırdı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdüğü yangında çocuklar pencereden aşağı atılarak kurtarılabildi. Çocukların evden uzaklaştırılarak koruma altına alındığı bölgede ilk müdahale ambulansta gerçekleştirildi. Anne ve baba ise polis ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla evden çıkarılabildi. İşte detaylar...

Yangından son anda kurtuldular

Tokat'ta bir yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan kişi, Afgan ailenin hayatını kurtardı. Alınan bilgiye göre, kentte yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi Özyurt, Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını gördü. Özyurt, itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi ve aileyi uyandırdı.
Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki çocuğu yakalayarak yangın yerinden kurtardı.
Polis ve itfaiye ekipleri, Muhammed ve eşi Merziye Norazi'yi evden çıkardı.
Ailenin battaniye sarılan Mukaddese (7) ve Ümit Norazi (5) isimli çocukları polis ekiplerin kucağında ambulansa taşındı. Afgan aile, sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.
Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetede dağıttığı sırada yangını gördüğünü belirterek "Baktım yangın ilerleyecek gibiydi. Yukarıdan çocukları tek tek attılar, ben tuttum. Çocukları karşı binada oturan komşularına teslim ettim." dedi.
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yangın Tokat

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