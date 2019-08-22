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Afgan anne ve kızları eğitimle hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

Afganistan'daki iç karışıklık nedeniyle 2 yıl önce ülkelerini terk ederek Karabük'e yerleşen Afgan anne ve iki kızı, Halk Eğitim Merkezinde katıldıkları kursla hayata bağlandı - Anne Nooria Saraj Sediqi: - "Kursa iki kızımla birlikte geliyorum. Çok mutluyum. Burada herkes çok iyi" - Kızı Sarah Sediqi: - "Daha önce burada Türkçe ve İngilizce eğitimi aldım. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Bize yapılan iyilikler için tüm yabancılar adına çok teşekkür ediyorum"

Afganistan'daki iç karışıklık nedeniyle 2 yıl önce ülkelerini terk edip Karabük'e yerleşen Afgan anne ve iki kızı, Halk Eğitim Merkezinde katıldıkları kursla hayata tutundu.

Afgan anne Nooria Saraj Sediqi, iki kızıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği iş birliğinde Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen bilgisayar kursuna katılmaya karar verdi.

Pakistan, Afganistan, Irak, Somali, Çad ve Cibuti'den gelen kursiyerlerle eğitim alan Afgan anne ve iki kızı, bilgisayar kullanmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Bize kucak açtığı için Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Nooria Saraj Sediqi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Fransa ve Almanya'ya gittikten sonra 2017 yılında Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Kendilerine kucak açtığı için Türk hükümetine ve halkına teşekkür eden Sediqi, eğitim, sağlık ve yaşamın diğer alanlarında herkesin kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Sediqi, Karabük Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bilgisayar kursuna kızlarıyla katılmaya karar verdiklerini anlatarak, "Çok mutluyum. Burada herkes çok iyi. Kurs bizim için çok yararlı oldu." diye konuştu.

Sarah Sediqi de merkez tarafından verilen diğer kurslara da katıldığını belirterek, "Daha önce burada Türkçe ve İngilizce eğitimi aldım. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Bize yapılan iyilikler için tüm yabancılar adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "İki kursta 20'si yabancı 40 öğrenci eğitim alıyor"

Bilgisayar öğretmeni Yalçın Cin ise yabancı uyruklu öğrencilerin bilgisayar kursundan memnun olduğunu aktardı.

Öğrencilerin kursta bilişim teknolojileriyle ilgili bilgileri öğrendiğini anlatan Cin, "Kursiyerler sadece bilgisayar yazılımı değil, donanımla ilgili bilgiler, projeksiyon ve akıllı cep telefonu kullanımı gibi temel eğitimler alıyor." dedi.

Cin, sabah ve akşam olmak üzere iki kursta 20'si yabancı 40 öğrencinin eğitim aldığını dile getirerek, Türkçe eğitimi alan öğrencilere daha sonra filografi, ahşap boyamacılığı ve bilgisayar kurslarının verildiğini söyledi.

Yalçın Cin, yabancı öğrencilere üniversiteye hazırlık kursları da verildiğini, mesleki kursların yanı sıra hobi ve kişisel gelişim kurslarının da düzenlendiğini sözlerine ekledi.

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Afganistan bilgisayar kursu Karabük Milli eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Nooria Saraj Sediqi Sarah Sediqi Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

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