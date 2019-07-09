HABER

Afgan arkadaşı tarafından bıçaklanan Türkmen gençten 8 ay sonra acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

Antalya’da Afgan uyruklu arkadaşı tarafından bıçaklanan sera işçisi Govsettin Türkmen (25), 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Afgan arkadaşı tarafından bıçaklanan Türkmen gençten 8 ay sonra acı haber

Antalya’da Afgan uyruklu arkadaşı tarafından bıçaklanan sera işçisi Govsettin Türkmen (25), 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ve jandarmanın olay sonrası kaçan Afgan şüpheliyi arama çalışması devam eiyor.
Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kınık mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, serada gündelik işçi olarak çalışan Türkmenistan vatandaşı 25 yaşındaki Govsettin Türkmen ile isminin Noridin olduğu öğrenilen Afgan uyruklu arkadaşı arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası Noridin, eline aldığı bıçakla Türkmen’i çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan genç, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 8 aydır hastanede yaşam mücadelesi veren Govsettin Türkmen, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.
Govsettin Türkmen’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Türkiye’de 16 yaşındaki küçük kardeşi dışında bir yakını bulunmadığı öğrenilen Türkmen’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ülkesine gönderilecek.
Öte yandan, jandarma ve polisin Afgan uyruklu saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

PARTNERBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktıBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktı
Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik ettiMutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti
Suriyeli genç silahla vurularak öldürüldüSuriyeli genç silahla vurularak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.