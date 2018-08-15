Afgan cinayetine 3 tutuklama

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU'NDA Afganistan uyruklu kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi'nde 10 Ağustos Cuma gecesi vatandaşlar Afganistan uyruklu B.M.'yi bıçaklanarak öldürülmüş olarak buldu. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelinin yakın zamanda birlikte yaşadığı eski ev arkadaşlarıyla buluştuğunu belirleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri düzenlediği operasyonla B.M.'nin eski ev arkadaşı olan R.R.(24), S.H.A.(21) ve M.N'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek ifadeleri alındı. Şüphelilerin ifadelerinde aralarında çıkan bir tartışma yüzünden arkadaşlarının yakın zamanda birlikte kaldıkları evden ayrıldığını, bunu konuşmak için bir araya geldiklerini ve daha sonra çıkan tartışmanın büyümesi üzerine bıçakladıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpeheli 12 Ağustos Pazar günü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin olaydan sonra kaçmaları güvenlik kamerları tarafından görüntülendi.
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