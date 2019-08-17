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Afgan cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 21:44 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde 2 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.Olay, dün Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Kızılsu mevkii dere kenarında vatandaşlar tarafından boğazı kesilerek ölü halde bulunan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde 2 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Kızılsu mevkii dere kenarında vatandaşlar tarafından boğazı kesilerek ölü halde bulunan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Zamer Zazai cinayetine ilişkin, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan vatandaşların emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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