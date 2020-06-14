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Afgan çobanı 150 lira için öldürüp, kuyuya atmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Karaman'da kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çoban Halil Özbek’i (25) öldürüp, boş su kuyusuna atan M.Ç. (16) ile kendisine yardım eden arkadaşı M.E. (20), jandarma tarafından gözaltına alındı. M.Ç. ilk ifadesinde, çoban Halil Özbek’i kendisine olan 150 liralık borcunu ödemediği için öldürdüğünü söyledi.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Çoğlu köyünde meydana geldi. Çoğlu köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Halil Özbek, Nuri Çelebi'ye ait koyunları alarak otlatmaya çıktı. Akşam olunca koyunlar ağıla çobansız döndü. Çobanın sürünün başında olmadığını fark eden sürü sahibi Nuri Çelebi, çobanı hakkında kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve köylüler tarafından iz takip köpekleriyle bölgede arama çalışması başlatıldı. Halil Özbek’in cansız bedeni, dün sabah sürü sahibi Nuri Çelebi tarafından kullanılmayan su kuyusu içerisinde bulundu. Halil Özbek'in cesedi, AFAD ekiplerince kuyudan çıkartıldı. Jandarma olay yerinde yaptığı detaylı incelemede, Halil Özbek'in tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldükten sonra 180 metre sürüklendiğini, daha sonra kuyuya atıldığını belirledi.

150 LİRA İÇİN CİNAYET

Soruşturmayı derinleştiren jandarma timleri, Çoğlu köyünde öldürülen Afgan çoban Halil Özbek ile 1 hafta önce tartışma yaşayan M.Ç. ve M.T.'nin cinayeti işlemiş olabileceği ihtimali üzerine ifadelerine başvurdu. Şüpheliler, jandarmaya verdikleri ilk ifadelerinde tutarsızlık olması nedeniyle gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada yapılan sorguda, şüphelilerden M.Ç., Halil Özbek'ten 150 lira alacağının olduğunu, bir süredir kendisini oyaladığını, borcunu vermeyince de öldürdüğünü itiraf etti. M.Ç., Halil Özbek'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra da arkadaşı M.E. ile yoldan boş su kuyusuna kadar birlikte sürükleyerek götürüp, kuyuya attıklarını söyledi. Zanlılar M.Ç. ve M.E., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle ucuz insanları ucu ucuna yaşatacaksin
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