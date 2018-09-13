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Afgan çocuğu, odunla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da koyun otlatan Afganistan uyruklu Jihad Saflan Hamid’in (14), ormanlık alanda bıçakla öldürülmesinin ardından gözaltına alınan akli dengesi yerinde olmayan Hüseyin Maden (59) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afgan çocuğu, odunla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürmüş

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da koyun otlatan Afganistan uyruklu Jihad Saflan Hamid’in (14), ormanlık alanda bıçakla öldürülmesinin ardından gözaltına alınan akli dengesi yerinde olmayan Hüseyin Maden (59) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Kastamonu Merkeze bağlı Çatören köyünde meydana geldi. Orman kesimi ile uğraşan işçiler yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde bir kişiyi gördü. İşçilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler incelemesinde bıçakla öldürüldüğü tespit edilen kişinin köyde çobanlık yapan Jihad Saflan Hamid olduğunu belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenaze Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili akli dengesi yerinde olmayan Hüseyin Maden'i gözaltına aldı.
'SINIRI GEÇTİ' İDDİASI
Jandarmadaki ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen Hüseyin Maden, burada verdiği ifadesinde, kendisinin Tüfekçi köyünde yaşadığını, Jihad Saflan Hamid'in hayvan otlattığı yerde köy sınırını geçmesi nedeniyle tartıştığını söyledi. Maden, çocuğun kendisine küfür ettiğini bu yüzden önce odun ile vurarak onu yere düşürdüğünü ardından ise çuval içerisinde bulunan bıçağı göğsüne sapladığını itiraf etti. Hüseyin Maden, ifadesinin ardından tutuklanarak Kastamonu E Tipi Cezaevi'ne konuldu. Maden'in akıl sağlığının yerinde olmadığına dair yüzde 65 raporu olduğu öğrenildi.
Okul harçlığını çıkarmak için çobanlık yapan Kastamonu 23 Ağustos Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Jihad Saflan Hamid'in cenazesi bugün kentte toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Afgan çocuğu, odunla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürmüş

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