HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Afgan çocuk, 16 yaşındaki Ahmet Efe'yi boğazından bıçakladı: Acı haber geldi

Afgan çocuk, 16 yaşındaki Ahmet Efe'yi boğazından bıçakladı: Acı haber geldi

01.11.2024 17:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundan 12 gün önce Afganistan uyruklu M.Y. (15), yan bakma tartışmasında Ahmet Efe Taşken'i (16) boğazından bıçakladı. Taşken'den bugün acı haber geldi.

Afgan çocuk, 16 yaşındaki Ahmet Efe'yi boğazından bıçakladı: Acı haber geldi

Erzurum'da yan bakma tartışmasında boğazından bıçaklanan Ahmet Efe Taşken (16), tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

BOGAZINDAN-BICAKLANAN-AHMET-EFE-12-GUNL_400153_117982

Olay, 20 Ekim'de saat 15.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi 100'üncü Yıl Parkı yanında meydana geldi. Yanında iki arkadaşı olan Afganistan uyruklu M.Y. (15) ile karşıdan gelen Ahmet Efe Taşken ve beraberindeki arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Y., belinden çıkardığı bıçakla Taşken'i boğazından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Efe Taşken, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşken, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

BOGAZINDAN-BICAKLANAN-AHMET-EFE-12-GUNL_400152_117982

Polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan M.Y. ile arkadaşları R.A. (13) ve R.H. (14), ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, arkadaşları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BOGAZINDAN-BICAKLANAN-AHMET-EFE-12-GUNL_400151_117982

Yoğun bakımda 12 gündür tedavisi süren Taşken, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Efe Taşken bugün Erzurum'da toprağa verilecek.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet
En Çok Okunan Haberler
'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu...

'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu...

Dev akaryakıt şirketi o firmanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını satın aldı!

Dev akaryakıt şirketi o firmanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını satın aldı!

Eğlence mekanında akılalmaz anlar

Eğlence mekanında akılalmaz anlar

Pidede kıyma yerine bakın ne koymuşlar

Pidede kıyma yerine bakın ne koymuşlar

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

Dakika dakika ne yaptıkları ortaya çıktı

Dakika dakika ne yaptıkları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.