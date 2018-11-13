Afgan Cumhurbaşkanı Gani'den Taliban'la barış sinyali

WASHINGTON (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış anlaşmasına ilişkin, "Bu, olup olmayacak meselesi değil, ne zaman olacak meselesi olduğunu hissediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Gani, Washington'daki John Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Bölümünde düzenlenen bir panele video konferans yöntemi ile bağlanarak Afgan hükümetinin Taliban'la mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afgan hükümeti ile Taliban arasında bir barış anlaşması hakkında Gani, "Bu, olup olmayacak meselesi değil, ne zaman olacak meselesi olduğunu hissediyorum." ifadesini kullandı.

21'nci yüz yılda savaşların askeri yöntemlerle sonuçlanmasının artık zor olduğuna dikkat çeken Gani, Afganistan'daki Taliban ile süren çatışmaların da siyaset yoluyla çözüleceğini dile getirdi.

Taliban ile yapılan görüşmelerin Washington'dan ziyade Kabil'in öncülüğünde yürütüldüğünü belirten Gani, "ABD ile Afgan hükümeti konusunda barış sürecinin ilerletilmesi konusunda mutlak bir mutabakat vardır." diye konuştu.