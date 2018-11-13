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Afgan Cumhurbaşkanı Gani'den Taliban'la barış sinyali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 01:07 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: - "(Talibanla barış) Bu, olup olmayacak meselesi değil, ne zaman olacak meselesi olduğunu hissediyorum" - "ABD ile Afgan hükümeti konusunda barış sürecinin ilerletilmesi konusunda mutlak bir mutabakat vardır" - "Pakistan'a da iki ülke arasında ilan edilmemiş düşmanlığı sonlandırması için barış teklifinde bulunuyoruz. Barış üstün gelmezse, benim tahminim, iki toplum karşılıklı güvensizlik oluşur ve Fransa ile Almanya arasında 1870-1914 yıllarında olduğu gibi artan kültürel ve toplumsal düşmanlığa yol açar"

WASHINGTON (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış anlaşmasına ilişkin, "Bu, olup olmayacak meselesi değil, ne zaman olacak meselesi olduğunu hissediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Gani, Washington'daki John Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Bölümünde düzenlenen bir panele video konferans yöntemi ile bağlanarak Afgan hükümetinin Taliban'la mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afgan hükümeti ile Taliban arasında bir barış anlaşması hakkında Gani, "Bu, olup olmayacak meselesi değil, ne zaman olacak meselesi olduğunu hissediyorum." ifadesini kullandı.

21'nci yüz yılda savaşların askeri yöntemlerle sonuçlanmasının artık zor olduğuna dikkat çeken Gani, Afganistan'daki Taliban ile süren çatışmaların da siyaset yoluyla çözüleceğini dile getirdi.

Taliban ile yapılan görüşmelerin Washington'dan ziyade Kabil'in öncülüğünde yürütüldüğünü belirten Gani, "ABD ile Afgan hükümeti konusunda barış sürecinin ilerletilmesi konusunda mutlak bir mutabakat vardır." diye konuştu.

- Pakistan'a suçlama

Diğer taraftan, Gani, Pakistan'ın barış görüşmelerine gerekli desteği vermediğini öne sürdü.

Afgan lider geçen ay Kandahar Valiliğindeki Afgan Emniyet Genel Müdürü General Abdül Razık'ın da öldürüldüğü silahlı saldırıyı düzenleyen saldırganın Pakistan'da eğitildiğini hatırlatarak bu olayın Pakistan konusunda Afgan hükümetinde büyük bir güvensizliğe yol açtığını söyledi.

Gani, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Pakistan'a da iki ülke arasında ilan edilmemiş düşmanlığı sonlandırması için barış teklifinde bulunuyoruz. Barış üstün gelmezse, benim tahminim, iki toplum karşılıklı güvensizlik oluşur ve Fransa ile Almanya arasında 1870-1914 yıllarında olduğu gibi artan kültürel ve toplumsal düşmanlığa yol açar."

-Taliban kazanmıyor

Taliban'a karşı yürütülen operasyonlarda verilen kayıplara da değinen Gani, "Taliban kazanan bir konumda değil." dedi.

Afgan ordusunun Taliban'la yaşanan çatışmalarda 2015 yılından bu yana 28 bin 529 asker kayıp verdiği bilgisini paylaşan Gani, bu kayıpların çoğunun sabit mevzilere yönelik saldırılarda verildiğini, Afgan Hava Kuvvetleri ile komandolarının Taliban'ın elinden toprak almayı sürdüreceğini iddia etti.

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ABD Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Taliban

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