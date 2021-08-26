Afgan Direniş Hareketi Heyeti Taleban'la Görüştü

Afganistan’da Taleban’a karşı direniş hareketini sürdürmeye devam eden tek gruptan bir heyet, Parvan vilayetinin başkenti Çarikar’da Taliban yetkilileriyle biraraya gelerek uzlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümü üzerine görüştü.

Penşir’deki direniş grubunun lideri Ahmed Mesud ile yakından temasta olan gazeteci Fehim Daşti görüşmeyi doğruladı. Ahmed Mesud, 2001 yılında düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitiren Kuzey İttifakı’nın tanınmış lideri Ahmed Mesud’un oğlu.

Daşti, heyetle ilgili olarak, “Aralarında, sadece Penşir’den değil diğer bölgelerden de bazı eski bakanlar, bazı eski milletvekilleri vardı” dedi.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan bir Taleban üyesi de görüşmeyi doğruladı. Taleban üyesinin belirttiğine göre heyete Maulvi Emir Han Muttaki liderlik etti.

Daşti de sözkonusu görüşmenin, daha önce yürütülen diyalog çalışmalarının bir sonucu olduğuna vurgu yaptı.

“Geçen hafa ve ondan önceki hafta da en az iki kez bir Taleban heyeti geldi ve karşılıklı mesajlar paylaşılmıştı” diyen Daşti, “Bu görüşmelerin sonucunda Penşir’deki direniş hareketinden bir heyet Taleban yetkilileriyle biraraya gelmek üzere görevlendirildi” dedi.

Daşti ayrıca Taleban’ın, “bir ya da en fazla iki günlüğüne” Penşir Vadisi’ne giden yollardaki engeli kaldırdığını, bölgeye gıda ve su tedariğinin şu an normal bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Taleban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin dönemindeki ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, 24 Ağustos’ta paylaştığı bir Twitter mesjında Taleban’ın Penşir’e gıda ve yakıt akışını kestiğini belirtmişti.

Salih mesajında, “İnsani durum çok vahim. Binlerce kadın ve çocuk dağlara kaçtı” dedi ve Taleban’ı “evlere baskın yapmak için kadınları ve çocukları insan kalkanı olarak kullandığını” ileri sürdü.

Diğer taraftan, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Afganistan’ın uzlaşma konseyi lideri Abdullah Abdullah gibi üst düzey Afgan liderler de barışçı bir çözüm umuduyla Taleban’la görüşmeleri devam ettiriyor.

VOA’e konuşan Abdullah’ın ekibinden bir yetkili, “Abdullah dün akşam Ahmed’le konuşarak onu bir heyet kurmaya ve karşılıklı anlayışı sağlamak için mantıklı bir yaklaşım izlemeye çağırdı” dedi.

Taleban, Afganistan’da kapsayıcı bir hükümet kurma niyetinde olduklarını ifade etmeye devam ediyor.

Bir kaynağın VOA’e verdiği bilgiye göre, Karzai ve Abdullah, Taleban’la görüşmeleri Kabil’den Doha’ya taşıma önerisinde bulundu. Bir başka lider olan Hikmetyar ise görüşmelerin Kabil’de devam etmesi huususunda hala ısrarlı.

Penşir, coğrafi ve demokgrafik yapısı nedeniyle kuşatılması oldukça zor bir bölge. Taleban 1990’lı yıllarda yönetimi elinde tuttukları dönemde de Penşir’i ele geçirememişti. Hareketin lideri Ahmet Şah Masud, gazeteci kılığına giren El-Kaide bağlantılı intihar bombası eylemcilerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Daşti, uluslararası camiaya, Taleban’a yapıcı bir müzakere sürecine dahil olması ve Afganistan’da tüm Afganlar’ın haklarının korunduğu, katılımcı bir hükümet kurulması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Daşti ayrıca kendilerine karşı savaş açılması halinde Penşir’deki direniş hareketi üyelerinin “sadece Penşir için değil tüm Afganistan için savaşmaya hazır olduğunun” da altını çizdi.

