Afgan fabrika işçisine DEAŞ gözaltısı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çalışan Afganistan uyruklu A.R.N., terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ergene ilçesindeki bir fabrikada çalışan Afganistan uyruklu A.R.N.'nin DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiğini tespit etti. Savcılık talimatıyla şüpheli, çalıştığı fabrikada gözaltına alındı. A.R.N., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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