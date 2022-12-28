Afgan garsondan kadınlar tuvaletinde iğrenç plan! Genç kadın peçete düşünce fark etti

İstanbul'da arkadaşlarıyla birlikte Fatih'teki bir kafeye gelen genç kadın, bir süre sonra tuvalete gitti ama gözlerine inanamadı. Afganistanlı garson iddiaya göre, cep telefonunu kapının üst pervazına yerleştirdi, fark edilmesin diye de üzerine peçete koydu.

PEÇETE DÜŞÜNCE KAMERAYI FARK ETTİ

Ama genç kadın tuvaletten içeri girdiği anda peçete yere düştü ve yukarı baktığında kamerayı gördü.

Neye uğradığını şaşıran kadın, işyeri sahibine haber verdi.

Show Haber'de yer alan habere göre; işyeri sahibi o kamerayı garsonun yerleştirdiğini fark etti ve hemen polise haber verdi. Tacizci garson daha sonra polise teslim edildi.

Tacizci garson ifadesinde suçlamaları kabul etti ve utanmadan "Genç kadını beğendim, videosunu çekmek istedim" dedi.

Tacizci garson, tutuklanarak cezaevine gönderildi.