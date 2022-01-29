HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da Afgan gaspçı dehşeti yaşattı! Yarı çıplak bırakıp ölüme terk etti: Çocuğum ayaklarını kaybedecek

İstanbul'da Afgan gaspçı dehşeti yaşattı! Yarı çıplak bırakıp ölüme terk etti: Çocuğum ayaklarını kaybedecek

29.01.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan 23 yaşındaki Berkay Köklü, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Ayaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Köklü'nün babası "Çocuğum ayaklarını kaybedecek. Bunun hesabını kim verecek bize?" ifadelerini kullandı. Öte yandan çaldığı telefonu Fatih'te satmaya çalışan gaspçı, Köklü'nün montu üzerindeyken yakalandı.

İstanbul'da Afgan gaspçı dehşeti yaşattı! Yarı çıplak bırakıp ölüme terk etti: Çocuğum ayaklarını kaybedecek

Kar yağışının etkili olduğu günlerde Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'ndeki gece mesaisini bitiren Berkay Köklü, sabah evine gitmek için yola çıktığında Afgan uyruklu bir kişi tarafından gasp edildi. Gaspçı; telefonu, kıyafetleri ve ayakkabılarını aldığı Köklü'yü dondurucu soğukta ölüme terk etti.

ÇIPLAK AYAKLA KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜ

Kanal D'nin haberine göre, Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan genç, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yardım aradı. Zanlı yakalanırken, gasp edilen gencin soğuktan yanan ayaklarını kaybedebileceği belirtildi. Üzerinde sadece pijamaları kalan Köklü, 7-8 saat boyunca kilometrelerce karda yürümek zorunda kaldı.

Screenshot_16

AYAKLARINI KAYBETME RİSKİ VAR

Çocuklarına ulaşamayan aile karakola giderek kayıp bildiriminde bulunurken Köklü, karşılaştığı bir taksicinin telefonundan ağabeyini arayarak yardım istedi.
Hastaneye kaldırılan gencin ayaklarında soğuk yanığı oluştuğu ve ayaklarını kaybetme riskinin bulunduğu belirtildi.

Berkay Köklü'nün babası ise, "Çocuğum ayaklarını kaybedecek. Bunun hesabını kim verecek bize?" ifadelerini kullandı. Çaldığı telefonu Fatih'te satmaya çalışan gaspçı ise, Köklü'nün montu üzerindeyken yakalandı.

Screenshot_14

Screenshot_17


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
O kadar da 'masum' değilmiş! "8 gün boyunca..."O kadar da 'masum' değilmiş! "8 gün boyunca..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstisna geliyor: Vergi alınmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstisna geliyor: Vergi alınmayacak

"Hevesim kalmadı, teşekkürler hayat" İntihar eden arkadaşına son bakışı herkesi duygulandırdı

"Hevesim kalmadı, teşekkürler hayat" İntihar eden arkadaşına son bakışı herkesi duygulandırdı

TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı

TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel, en güzel parfüm önerileri

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel, en güzel parfüm önerileri

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.