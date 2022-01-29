İstanbul'da Afgan gaspçı dehşeti yaşattı! Yarı çıplak bırakıp ölüme terk etti: Çocuğum ayaklarını kaybedecek

Kar yağışının etkili olduğu günlerde Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'ndeki gece mesaisini bitiren Berkay Köklü, sabah evine gitmek için yola çıktığında Afgan uyruklu bir kişi tarafından gasp edildi. Gaspçı; telefonu, kıyafetleri ve ayakkabılarını aldığı Köklü'yü dondurucu soğukta ölüme terk etti.

ÇIPLAK AYAKLA KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜ

Kanal D'nin haberine göre, Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan genç, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yardım aradı. Zanlı yakalanırken, gasp edilen gencin soğuktan yanan ayaklarını kaybedebileceği belirtildi. Üzerinde sadece pijamaları kalan Köklü, 7-8 saat boyunca kilometrelerce karda yürümek zorunda kaldı.

AYAKLARINI KAYBETME RİSKİ VAR

Çocuklarına ulaşamayan aile karakola giderek kayıp bildiriminde bulunurken Köklü, karşılaştığı bir taksicinin telefonundan ağabeyini arayarak yardım istedi.

Hastaneye kaldırılan gencin ayaklarında soğuk yanığı oluştuğu ve ayaklarını kaybetme riskinin bulunduğu belirtildi.

Berkay Köklü'nün babası ise, "Çocuğum ayaklarını kaybedecek. Bunun hesabını kim verecek bize?" ifadelerini kullandı. Çaldığı telefonu Fatih'te satmaya çalışan gaspçı ise, Köklü'nün montu üzerindeyken yakalandı.



