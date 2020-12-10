Afgan gazeteci silahlı saldırıyla öldürüldü

Afganistan, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün listesinde, gazeteciler için en tehlikeli ülkeler arasında yer alıyor.Afganistan'da Enekaas TV adlı kanalın moderatörü 30 yaşındaki Malala Maiwand, Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'da silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu şoförüyle birlikte hayatını kaybetti. Saldırıyı şimdiye kadar üstlenen olmadı. Ancak Nangarhar vilayeti, radikal İslamcı Taliban ve IŞİD'in aktif olduğu bölgelerden biri.

Maiwand'ın yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Enikass TV'nin genel yayın yönetmeni Zalmay Latifi, kanal çalışanlarının sık sık ölüm tehditleri aldığını belirterek saldırıdan "ülkenin düşmanlarının" sorumlu olduğunu söyledi. Kanalın bulunduğu binanın yakınlarında 2017 yılında düzenlenen bir saldırıda çok sayıda kişi ölmüş, 2018 yılında da kanalın direktörü silahlı kişiler tarafından kaçırılmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Suçlamalar Taliban'a yöneliyor

Son dönemde ülkede öldürülen gazetecilerle ilgili suçlamalar ise Taliban'a yöneliyor. Geçtiğimiz aylarda Helmand vilayetinde Elias Dace adlı bir radyo muhabiri bombalı bir saldırı sonucu, başkent Kabil'de de Tolo TV'de çalışan Cama Siavaş arabasına düzenlenen benzer bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırılar, Katar'ın başkenti Doha'da Afgan hükümeti ile radikal İslamcı Taliban arasındaki barış görüşmeleri sırasında meydan geldi. Taliban'la masaya oturulmasına karşı çıkanlar, Taliban'ı askeri avantaj elde etmek ve karşıtlarını ortadan kaldırmakla suçluyor.