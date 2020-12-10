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Afgan gazeteci silahlı saldırıyla öldürüldü

10.12.2020 17:28 | Son Güncelleme:
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Afganistan'da bir gazeteci şoförüyle birlikte arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Afganistan, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün listesinde, gazeteciler için en tehlikeli ülkeler arasında yer alıyor.Afganistan'da Enekaas TV adlı kanalın moderatörü 30 yaşındaki Malala Maiwand, Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'da silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu şoförüyle birlikte hayatını kaybetti. Saldırıyı şimdiye kadar üstlenen olmadı. Ancak Nangarhar vilayeti, radikal İslamcı Taliban ve IŞİD'in aktif olduğu bölgelerden biri.

Maiwand'ın yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Enikass TV'nin genel yayın yönetmeni Zalmay Latifi, kanal çalışanlarının sık sık ölüm tehditleri aldığını belirterek saldırıdan "ülkenin düşmanlarının" sorumlu olduğunu söyledi. Kanalın bulunduğu binanın yakınlarında 2017 yılında düzenlenen bir saldırıda çok sayıda kişi ölmüş, 2018 yılında da kanalın direktörü silahlı kişiler tarafından kaçırılmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Suçlamalar Taliban'a yöneliyor

Son dönemde ülkede öldürülen gazetecilerle ilgili suçlamalar ise Taliban'a yöneliyor. Geçtiğimiz aylarda Helmand vilayetinde Elias Dace adlı bir radyo muhabiri bombalı bir saldırı sonucu, başkent Kabil'de de Tolo TV'de çalışan Cama Siavaş arabasına düzenlenen benzer bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırılar, Katar'ın başkenti Doha'da Afgan hükümeti ile radikal İslamcı Taliban arasındaki barış görüşmeleri sırasında meydan geldi. Taliban'la masaya oturulmasına karşı çıkanlar, Taliban'ı askeri avantaj elde etmek ve karşıtlarını ortadan kaldırmakla suçluyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı da kasım ayında açıkladığı bir raporda Taliban'ı gazetecileri hedef almak ve öldürmekle suçlamıştı. Pentagon ayrıca Afganistan'da şiddet olaylarının tırmanabileceği uyarısında da bulunmuştu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den açıklama

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün gazeteciler için en tehlikeli ülkeler arasında sınıflandırdığı Afganistan'da geçen yıl en az 10 gazeteci öldürüldü.

Saldırıyı Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkiye temsilciliği (RSF Türkçe) de kınadı. Maiwand'ın Afgan Kadın Gazetecileri Koruma Merkezi üyesi olduğuna dikkat çeken RSF Türkçe, hızlı bir soruşturma istediklerini vurguladı.

Örgüt, cinayetin İnsan Hakları Günü'nde işlendiğine de dikkat çekti.

dpa,epd,DW / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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