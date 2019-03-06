Afgan genç annesinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Birimi’nde gerçekleştirilen ameliyatta annesinin bağışladığı böbrek nakledilen Afgan uyruklu genç sağlığına kavuşup taburcu edildi.

Ameliyat, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bülent Ünal, Prof. Dr. İlter Özer ve Prof. Dr. Murat Ulaş ile Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aslı Kavaz Tufan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Ameliyatla Afgan uyruklu S.B.(17)’ye annesi S.K.’(39)’den alınan canlı böbrek nakledildi. Ameliyat sonrası sorunsuz olan hasta 5. gününde şifa ile taburcu edildi.

ESOGÜ Hastanesi Organ Nakli Birimi’nden yapılan açıklamada, artık pediatrik hastalara da başarılı bir şekilde organ nakli yapılmaya başlandığı belirtildi.

