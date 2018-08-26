Afgan genç, evinin bahçesinde bıçakla öldürülmüş bulundu

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, orman ürünleri şirketinde çalışan Afganistan uyruklu Semir (22), evinin bahçesinde bıçakla öldürülmüş bulundu. 13 kez bıçaklandığı belirlenen Afgan gencin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlçeye bağlı Ambardere mevkisindeki orman ürünleri şirketinde çalışan Afgan Bereket N., dün akşam, alışveriş yaptıktan sonra aynı iş yerinde çalıştığı Afganistan uyruklu arkadaşı Semir'le birlikte kaldığı eve gitti. Bereket N., evin bahçesinde Semir'i kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı incelemede, Semir'in 13 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Semir'in cansız bedeni, savcı ile polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Afgan Semir'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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