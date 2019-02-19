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Afgan genç intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 13:25 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, Afgansitan uyruklu Keramuddın A.

Afgan genç intihar etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, Afgansitan uyruklu Keramuddın A. (21), kendisini evin girişindeki kameriyeye iple asarak intihar etti. Gencin yakınları, büyük üzüntü yaşadı.
Olay, sabah saatlerinde Yeşil Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan Keramuddın A., işe gittiğini söyleyerek evden çıktı. Bir süre sonra hava almak için çıkan Nazar Alı A., giriş kapısını açtığında oğlunu asma ağacı için yapılan kameriyeye asılı gördü. Gelen sağlık ekipleri, Keramuddın A.'nın öldüğünü belirledi.
Yakınları büyük üzüntü yaşarken, Keramuddın A.'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Afgan genç intihar ettiAfgan genç intihar ettiAfgan genç intihar etti

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