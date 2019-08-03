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Afgan genci öldürüp, parçaladığı cesedini valize koyan zanlı: Nehre atacaktım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:32 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, Afganistanlı Malik Gülen'i (27), öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp, 2 valiz içine koyan ev arkadaşı Beitollah Tatlıdil'in(21) ifadesinde, "Amacım kimse yokken çantaları nehre atarak, yok etmekti" dedi.  Olay, 25 Temmuz günü Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'ta meydana geldi.

Afgan genci öldürüp, parçaladığı cesedini valize koyan zanlı: Nehre atacaktım

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Afganistanlı Malik Gülen'i (27), öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp, 2 valiz içine koyan ev arkadaşı Beitollah Tatlıdil'in(21) ifadesinde, "Amacım kimse yokken çantaları nehre atarak, yok etmekti" dedi.
Olay, 25 Temmuz günü Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Afganistanlı geçici tarım işçileri, yaşadıkları 2 katlı eve geldiklerinde yerde kan izleri olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, evin avlusundaki 2 valizde Afganistanlı Malik Gülen'in parçalara ayrılmış cesedini buldu. Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Beitollah Tatlıdil'i yakalayarak, gözaltına aldı.
'BANA KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM'
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Beitollah Tatlıdil'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Aralarında çıkan kavgada Malik Gülen'in kendisine küfür ettiğini, bunun üzerine sinirlenip, satırla yaraladığını anlatan Tatlıdil, ifadesinde şunları söyledi:
"Malik'in ailesi ile benim ailem Afganistan'da birbirlerini tanımaktadırlar. Ailem kendi halinde bir aile. Malik'in ailesi, sürekli ailemden para koparmakta. Maddi durumum kötü. Malik'in parası olduğu için olay günü yani kendisinden para istedim. Tesadüfen evde kimse yoktu. Bana küfürler ederek, para vermeyeceğini söyledi. Aramızda tartışma başladı. Birbirimize vurduk. Sinirlenerek masanın üzerinde bulunan siyah saplı ekmek bıçağını alıp, bana 1-2 hamle yaptı. Bir hamlesi beni hafif şekilde yaraladı. Ben de sopa sandığım, yerde bulunan ancak yatağın altında olduğu için ucunu tam olarak göremediğim ve elime aldığım da satır olduğunu anladığım kesici aletle vurdum. Yere düştü. Bulduğum elektrik kablosuyla, Malik'i boğarak öldürdüm. Sürükleyerek bodruma götürdüm. Akıl almak için Kırşehir'deki Haluk isimli arkadaşıma gittim. 'Git teslim ol' dedi. Haluk, Jabbar'ı arayarak polise bilgi vermesini istemiş. Jabbar da polisi arayarak haber vermiş. Aramızda eşcinsel ilişki yoktur. Bana karşı herhangi bir cinsel saldırısı da olmamıştır. Ailevi husumet ve para vermeyerek küfür etmesinden dolayı aramızda çıkan kavgada öldürdüm."
'BALTAYLA PARÇALAYIP VALİZLERE KOYDUM'
Tatlıdil, "Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Cebinden bin 500 lirasını ve cep telefonunu aldım. Daha sonra, sakladığım ve üzerini tahta parçalarıyla örttüğüm cesedi balta yardımıyla parçaladım. Dışarıdan aldığım iki adet valizin içerisine yerleştirdim. Amacım kimse yokken çantaları nehre atarak, yok etmekti. Cinayeti tamamen kendi başıma işledim. Beni azmettiren, yardım eden hiç kimse yoktur. Malik'i gasbetme, parasını alma ve bunu tasarlayarak işleme gibi bir amacım yoktur. Malik, benden iri ve güçlü biridir. Elinde bıçak olması ve saldırması beni korkuttu. O yüzden Malik'i öldürdüm. Eğer Malik'i öldürmeseydim, elindeki bıçakla o beni öldürecekti. Yaptığımdan pişmanım" dedi.

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Afgan genci öldürüp, parçaladığı cesedini valize koyan zanlı: Nehre atacaktımAfgan genci öldürüp, parçaladığı cesedini valize koyan zanlı: Nehre atacaktım

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