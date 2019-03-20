Afgan gencin katil zanlısı arkadaşları çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda sokak ortasında telefonla konuşurken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak öldürülen Afganistan uyruklu Amanullah Kamardin'in (34) katil zanlısı Şapur M.(25) ile arkadaşı Turyulay S., polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Amannullah Kamardin'i, iş kurma vaadiyle kendilerinden para aldığı, iş olmayınca da ortadan kaybolarak kendilerini dolandırmaya çalıştığı için öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Zeytinburnu, Gökalp mahallesi, 53. sokak üzerinde 17 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda, sokak ortasında telefonla konuşarak yürüyen Amanullah Kamardin'in yanındaki iki kişiden biri, bir anda cebindeki bıçağı çıkararak ardı ardına Kamardin'e saplamaya başladı. Amanullah Kamardin kanlar içinde yere düşerken saldırganlar da yaya olarak kaçtı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Amanullah Kamardin hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada olayın, güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde Amanullah Kamardin'in yanında bulunan iki kişiyle birlikte yürüdüğü daha sonra bu kişilerden birinin bir anda bıçağını çekerek olayı gerçekleştirdiği görüldü.