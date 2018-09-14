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Afgan göçmen Wazir, ABD'de eyalet temsilcisi olma yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 01:15 | Son Güncelleme

Afganistan'dan 6 yaşındayken ailesiyle ABD'ye göç eden Safiya Wazir, kasımdaki ara seçimleri kazanırsa New Hamshire'in ilk göçmen eyalet temsilcisi olacak

ABD'ye Afganistan'dan mülteci olarak gelen 27 yaşındaki Safiya Wazir, New Hampshire'in ilk göçmen eyalet temsilcisi olmak için mücadele veriyor.

Ailesiyle 6 yaşındayken Afganistan'dan ABD'ye göç eden ve vatandaşlığa kabul edilen Wazir, New Hampshire'da salı günü yapılan ön seçimleri kazanarak Demokrat Partinin eyalet temsilcisi adayı oldu.

Aynı zamanda hamile olan Wazir, kasımdaki ara seçimlerde Cumhuriyetçi aday Denis Soucy'i geçerse New Hampshire'in ilk göçmen eyalet temsilcisi unvanını elde edecek.

Wazir, seçilmesi durumunda eyaletteki eğitim ve sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanması için çalışacağını belirtti.

Bu arada, New Hampshire'ın mevcut eyalet temsilcisi Cumhuriyetçi Dick Patten, Wazir'in mülteci geçmişi nedeniyle seçim kampanyasında başarısız olacağını savunmuştu ancak Wazir ön seçimlerden zaferle ayrıldı.

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Afgan New Hampshire

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