Afgan göçmenin cesedini dinlenme tesisine bırakan 2 kişi yakalandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, üzerinden sahte pasaport çıkan Afgan göçmenin cesedini TEM yolu kenarındaki tesise bırakıp kaçan 2 kişi yakalandı. Göçmenleri para karşılığı Adana'dan İstanbul'a götürdükleri belirlenen 2 kişi, Afgan göçmeni fenalaşması nedeniyle tesise bıraktıklarını söyledi. TEM yolu Körfez geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde dün sabah çimlerin üzerinde bir kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede ölen kişinin üzerinden 'Rumeys Kantae' adına düzenlenmiş sahte Çekya pasaportu çıktı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi olmayan kişinin cesedi morga kaldırıldı. Polis, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarından yola çıkarak cesedi dinlenme tesisine atan kişileri tespit etti. Aksaray'da düzenlenen operasyonla İ.D. (34) ve O.Ş. (31) yakalanarak İzmit'e getirildi. GÖÇMENLERİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜYORLARMIŞ İ.D. ve O.Ş. ifadelerinde, Adana'da bulunan 33 göçmeni iki minibüse bindirerek 100'er TL karşılığında İstanbul'a götürdüklerini, Afgan uyruklu kişi yolda fenalaşınca paniğe kapılarak dinlenme tesisi içinde indirdiklerini, diğer yolcuları da tesislerde bırakarak kaçtıklarını söyledi. İ.D. ve O.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından 'Ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Afgan göçmenin kimliği ise belirlenmeye çalışılıyor.
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