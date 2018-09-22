Afgan göçmenleri, İstanbul yerine Elazığ'a bırakıp kaçtılar  

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- AFGANİSTAN'dan yurda kaçak yollarla giren 4'ü çocuk, 28 göçmen, İstanbul'a gitmek üzere anlaştıkları kişiler tarafından Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyü yakınlarına bırakıldı.
Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde, yol kenarındaki göçmenleri gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yapan 4'ü çocuk, 28 Afgan göçmenle karşılaştı. Palu İlçe Jandarma Karakolu'na getirilen Afgan göçmenlerin ifadeleri alındı. Kaçak göçmenler ifadelerinde, İstanbul'a gitmek üzere anlaştıkları kişiler tarafından bölgeye bırakıldıklarını söyledi. Afganistan'dan İran'a gelen, oradan da insan kaçakçıları tarafından Van üzerinden Türkiye'ye getirilen kaçak göçmenlerin, İstanbul'dan Avrupa ülkelerine gitmeyi hedefledikleri öğrenildi.
Palu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği ifade edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.
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