Afgan Güçleri Badgis'in Başkentini Taleban'dan Geri Aldı

Afganistan güvenlik güçleri, Taleban’ın ele geçirdiği Badgis vilayetinin başkentinde kontrolu yeniden kazandı. Savunma Bakanlığı, bölgeye yüzlerce asker daha gönderildiğini kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, Türkmenistan’a sınırı olan kuzey batı vilayeti Badgis’in başkenti Kale-i Nev’in sınırında çatışmaların azalarak sürdüğü belirtildi.

ABD ve NATO birlikleri 20 yıllık savaşın sonunda Afganistan’ı terkederken, Taleban güçleri ilerleyişini sürdürmüş ve 7 Temmuz’da bölgeye düzenledikleri baskında emniyet müdürlüğü binası dahil çeşitli kamu binalarını ele geçirmişti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fawad Aman, “Kent yeniden tamamen bizim kontrolumuzda ve kentin çevresinde Taleban’a karşı operasyonlarımız devam ediyor” dedi.

Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada 69 Taleban militanının Kale-i Nev çevresindeki operasyonlarda öldürüldüğü, Taleban’a ait çok sayıda silah ve mühimmatın da Afgan güçlerince ele geçirildiği de kaydedildi.

Badgis vilayetinin diğer bölgeleri ise hala Taleban kontrolu altında. Batılı güvenlik yetkililerinin belirttiğine göre Taleban militanları, Afganistan genelinde 100 farklı bölgeyi ele geçirdi. Taleban temsilcileriyse ülkenin yarısından fazlasını kapsayan, 34 vilayette 200’den fazla bölgeyi kontrol ettikleri iddiasında. Ülkedeki büyük kentler ve vilayet başkentleri hala Afgan hükümeti yetkisinde.

Batılı güçlerin geri çekilmeye başlamasıyla beraber, örgüt militanlarının saldırılarında da artış gözlemleniyor.

Taleben özellikle ülkenin kuzeyinde önemli kazanımlar elde ediyor. Örgüt ile Afgan hükümeti arasındaki müzakereler de sonuç vermiş değil.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerikan askerlerinin Afganistan’dan geri çekilmesiyle ilgili olarak bugün açıklama yapması bekleniyor.

