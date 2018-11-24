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Afgan güvenlik güçleri Taliban'ın artan saldırılarıyla karşı karşıya

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 14:02 | Son Güncelleme

Örgüt, olası barış görüşmelerinde masada "güçlü durmak" düşüncesiyle son zamanlarda saldırılarına hız verdi

KABİL (AA) - Afganistan'da uluslararası toplumun Kabil hükümetiyle Taliban arasında barış görüşmelerine başlanması için zemin aradığı bir dönemde, olası müzakerelerde masada "güçlü bir duruş sergilemek" isteyen örgütün, son zamanlarda güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını artırdığı gözleniyor.

AA muhabirinin yerel güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ülkedeki 34 eyaletin 22'sinde Afgan güçleriyle Taliban arasındaki silahlı çatışmalar devam ederken, güvenlik güçleri her hafta onlarca kayıp veriyor.

Güvenlik yetkilileri örgütün müzakerelerin başlaması ihtimaline karşı sahadaki gücünü ispatlamak üzere son dönemde silahlı saldırı ve intihar eylemlerini artırdığına dikkati çekti.

Örgüt ayrıca ülkede yeni kurulan güvenlik güçlerinin içine sızıp bu yolla büyük kayıplara yol açan saldırılar gerçekleştiriyor. Geçen hafta ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde eğitim verilen güvenlik güçleri adaylarının arasına sızan bir militan, eğitici ABD subayı ile yerel istihbarat ajanları ve polis memurlarının ölümüne yol açtı.

- Afgan güçleri 2014'den bu yana 28 bin kayıp verdi

Devlet Başkanı Eşref Gani, geçen hafta, Afgan güçlerinin, 2014'te sorumluluğu NATO kuvvetlerinden devralmasından bu yana 28 bin kayıp verdiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cavid Gafur, kayıpların azaltılması için savaş stratejisinde değişikliğe gidildiğine dikkati çekerek, "Uzak kırsal bölgedelerdeki küçük üsleri kapatarak, daha büyük ve korunaklı üsler haline getiriyoruz." dedi.

Ancak bu stratejinin de işe yarayacağı konusunda kuşkular mevcut. Militanlar geçen hafta İran sınırındaki bu tür güçlendirilmiş bir üsse düzenledikleri saldırıda 30 güvenli görevlisini öldürdü.

Taliban kaynakları, Herat-Kandahar karayolunun Bala Bulook bölgesindeki asker ve polis ortak operasyon üssüne düzenlenen saldırıda, daha önce üsse sızan 6 militanın kritik rol oynadığını ileri sürdü.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Atikullah Amarkail, daha küçük üsleri birleştirerek güçlendirmenin iyi fikir olduğunu ancak koordinasyon ve acil durum planlarının eksikliği nedeniyle hala kayıplar verildiğinin altını çizdi.

Amarkail, "Düşman, kontrol noktalarına 3'lü gruplar halinde saldırıyor. Bir grup hedefe saldırırken diğer grup stratejik noktalarda mevzilenip bölgeye gelen destek kuvvetlerine saldırıyor. Bunu önlemenin yolu doğru acil durum planlarının yapılması ve birlikler arasındaki koordinasyonun sağlanması." diye konuştu.

Amarkail ayrıca yaralıların hastane ve sağlık birimlerine nakledilmesinde yaşanan aksaklıkların da can kaybı sayısını arttırdığını sözlerine ekledi.

- "Savunma konumundan saldırı konumuna geçilmeli"

Kabil hükümeti ise Taliban'ın artan saldırılarından Pakistan ve İran gibi komşu ülkeleri sorumlu tutuyor.

Afgan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik İşleri Komitesi, hükümetin ilgili bakanlarını can kayıplarına ilişkin defalarca ifadeye çağırdı.

Komite Başkanı Nisar Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada kayıpların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Güvenlik güçlerimiz, savunma konumundan saldırı konumuna geçerek kayıplarını azaltmalı ve isyancıların saldırılarını önlemelidir." ifadelerinin kullandı.

Resmi rakamlara göre Afgan Ulusal Ordusunun 195 bin personeli bulunuyor. Terörle mücadeledeki kararlılığın göstergesi olarak her ay 6 bin yeni asker ve polis güvenlik güçleri saflarına katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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