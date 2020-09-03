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Afgan hükümeti 400 Taliban mahkumunu serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 16:53 | Son Güncelleme

Afganistan hükümeti, 400 Taliban mahkumunun serbest bırakıldığını ve Taliban’ın esir tuttuğu Afgan komandoları da teslim aldıklarını açıkladı.Afganistan hükümeti, Taliban mensuplarını bırakmaya devam ediyor.

Afganistan hükümeti, 400 Taliban mahkumunun serbest bırakıldığını ve Taliban’ın esir tuttuğu Afgan komandoları da teslim aldıklarını açıkladı.
Afganistan hükümeti, Taliban mensuplarını bırakmaya devam ediyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, kalan 400 Taliban mahkumunun serbest bırakıldığı duyuruldu. Taliban’ın esir tuttuğu Afgan komandolar da hükümet yetkilileri tarafından teslim alındı.
Taliban’la yüz yüze müzakerenin derhal başlamasının beklediğini açıklayan Afganistan Güvenlik Konseyi Sözcüsü Javid Faisal, “Afganistan hükümeti birkaç mahkum dışında kalan 400 Taliban üyesini serbest bıraktı. Birkaç mahkumla ilgili bizim ortaklarımızın çekinceleri vardır” dedi. Faisal, Fransa, Avustralya ve ABD askerlerini öldüren mahkumların serbest bırakılması için diplomatik çabaların devam ettiğini söyledi.
İsmini açıklamayan Afgan bir yetkili ise, İHA’ya yaptığı açıklamada, “8 Taliban mahkumu, Avustralya, Fransa ve ABD askerlerinin ölümünden sorumludur” dedi.
Afganistan hükümetinin müzakere heyetinin bugün Katar’a gitmesi bekleniyordu. Fakat henüz açıklanmayan nedenlerle ertelendi. Taliban’ın 5 bin mahkumunun serbest bırakılmasıyla birlikte 40 yıldır süren savaşın bitmesi için gözler Doha’ya çevrildi. Afgan yetkililere göre, Taliban ile Afganistan hükümetinin yüz yüze müzakere masasına oturması için şartlar tamamlandı.

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