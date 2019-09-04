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Afgan hükümeti ABD-Taliban barış anlaşmasından endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

Hükümet, ABD ve Taliban arasında uzlaşılan barış anlaşmasının risk ve sonuçlarını analiz etmek istiyor

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sıddık Siddiki, Afganistan hükümetinin, ABD ile Taliban arasında uzlaşılan barış anlaşmasından endişeli olduğunu belirtti.

Siddiki, sosyal medya hesabından, bu anlaşma taslağıyla ilgili Afganistan hükümetinin daha detaylı açıklama istediğini bildirdi.

Hükümetin, anlaşmanın olası risk ve sonuçlarını analiz etmek istediğini kaydeden Siddiki, anlaşmadan doğacak tehlikenin nasıl önüne geçilebileceği üzerinde düşündüğünü aktardı.

Siddiki, hükümetin, ülkede savaşı bitirecek her türlü barış sürecini desteklediğini ve herkesin kalıcı barıştan yana olduğunu hatırlattı.

Geçen hafta 9'uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.

Öte yandan Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

- Barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Taliban

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