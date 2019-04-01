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Afgan hükümeti: "Afgan halkının yarısı çok boyutlu yoksulluktan muzdarip"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 14:05 | Son Güncelleme

Afgan hükümeti, militanlık, yüksek işsizlik oranı ve on yıllarca süren savaşla mücadele eden Afganistan’ın 30 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasının çok boyutlu yoksulluktan muzdarip olduğunu bildirdi.Afganistan hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada, Afganistan’ın 30 milyon nüfusunun yarısından fazlasının çok boyutlu yoksulluktan muzdarip olduğunu bildirildi.

Afgan hükümeti, militanlık, yüksek işsizlik oranı ve on yıllarca süren savaşla mücadele eden Afganistan’ın 30 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasının çok boyutlu yoksulluktan muzdarip olduğunu bildirdi.
Afganistan hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada, Afganistan’ın 30 milyon nüfusunun yarısından fazlasının çok boyutlu yoksulluktan muzdarip olduğunu bildirildi. Açıklamada, "Afganistan İslam Cumhuriyeti, ilk Afganistan Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi’ni (A-MPI) başlattı. A-MPI’nin verileri Afganistan’daki insanların yüzde 51,7’sinden fazlasının çok boyutlu olarak fakir olduğunu; sağlık, eğitim, yaşam standartları ve istihdamdan mahrum olduklarını, üretim, gelir ve güvenlik konusunda olumsuz şoklarla karşı karşıya kaldıklarını gösteriyor" ifadeleri yer aldı.
Açıklamaya göre, çok boyutlu yoksulluk seviyesi başkent Kabil’de yüzde 12’den düşük ancak Badghis vilayetinde yüzde 81’e kadar yükseliyor.
Ulusal İstatistik ve Bilgi Ajansı Genel Müdürü Ahmad Jawad Rasuli, "Afganistan Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi, parasal yoksulluk önlemini tamamlıyor ve Afgan halkının yaşamlarının çeşitli yönleriyle yaşadığı yoksunlukları çözüyor. A-MPI aynı zamanda, etkin yoksulluğu azaltma politikaları, bilgilendirilmiş bütçe tahsisi, politika koordinasyonu ve entegre politikalar geliştirmede etkili olacaktır" dedi.

Fakir çocukların oranı daha fazla
Açıklamaya göre, Afganistan’daki çok boyutlu fakir insanların yüzde 58’ini 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. 10 çocuktan yaklaşık 6’sı çok boyutlu bir yoksulluk içinde yaşıyor ve 10 yaşın altındaki çocuklar yoksulluktan en çok etkilenenleri oluşturuyor.
Açıklamada ayrıca çok boyutlu yoksulluğun kırsal alanlarda kentsel alanlara göre üç kat daha fazla olduğu ve göçebe nüfus ve hane reisinin eğitimsiz olduğu aileler arasında en yüksek seviyede olduğu vurgulanıyor.

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