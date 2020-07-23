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Afgan Hükümeti: “Siviller Değil Taleban Militanları Öldürüldü’’

23.07.2020 18:02 | Son Güncelleme

Afganistan’da Çarşamba günü en az 45 kişinin öldüğü hava saldırısıyla ilgili açıklama yapan Savunma Bakan Vekili, ölenlerin Taleban militanı olduğunu bildirdi

Afgan Hükümeti: “Siviller Değil Taleban Militanları Öldürüldü’’

Afganistan’da Çarşamba günü en az 45 kişinin öldüğü hava saldırısıyla ilgili açıklama yapan Savunma Bakan Vekili, ölenlerin Taleban militanı olduğunu bildirdi.

Bakan Vekili Asadullah Halid, görgü tanıklarının bir düğünün hedef olduğunu söylediği saldırıda yalnızca Taleban militanlarının öldüğüne dair kanıtları yakında paylaşacaklarını söyledi.

Bakan vekili Asadullah Halid, Herat vilayetinin Adraskan bölgesindeki hava saldırısıyla ilgili ellerinde video görüntüsü olduğunu kaydetti. Görüntünün bölgede Taleban varlığını gösterdiğini söyleyen Halid, soruşturmanın saldırıda hiçbir sivilin zarar görmediğini kanıtlayacağını umduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığı, bölge sakinlerinin, sekiz sivilin öldüğü ve aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivilin yaralandığı iddiaları üzerine soruşturma açma sözü vermişti.

Herat bölge hastanesine kaldırılan yaralılardan bazıları, Amerika’nın Sesi (VOA) muhabirine, hava kuvvetlerinin bombardımanı sırasında bir düğünde bulunduklarını söyledi.

Herat vilayetinin Adraskan bölgesi valisi Ali Ahmet Faqir Yar, saldırı günü yaptığı açıklamada ölenler arasında en az 8 sivilin bulunduğunu söylemiş; “Ölenler arasında Taleban üyeleri de var” demişti.

Herat yerel yetkililerinden yapılan açılamada ise, aralarında komutanlarının da bulunduğu onlarca Taleban’ın hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Halilzad saldırıyı kınadı

Afganistan’daki ABD güçlerinin sözcü, Çarşamba günkü hava operasyonlarına müdahil olmadıklarını açıkladı. ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da Twitter’da ’’Herat’tan gelen fotoğraflar ve görgü tanıklıkları, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin Afgan hava saldırısının kurbanı olduğu izlenimini uyandırıyor. Saldırıyı kınıyor ve soruşturma açılmasını destekliyoruz’’ mesajını paylaştı.

Halilzad ayrıca, Taleban’ın Afganlar’ın hayatına mal olan son dönemdeki saldırılarını da eleştirdi ve “iki tarafın da müzakerelerin başlaması bu kadar yakınken gerekli itidali göstermesi’’ gerektiğini belirtti.

Söz konusu müzakereler, Taleban, Afgan hükümeti ve diğer Afgan gruplar arasında siyasi bir uzlaşmaya varılmasının önemli bir adımı. ABD ve Taleban bu müzakerelere yolu açan anlaşmayı 29 Şubat’ta imzalamıştı.

ABD askerlerinin bir bölümünü çekti

Anlaşma uyarınca Taleban’ın terör saldırılarını durdurması karşılığında ABD Afganistan’daki askerlerinin sayısını azaltacak. ABD anlaşmanın kendi üzerine düşen bölümünü uyguluyor ve bu çerçevede Afganistan’daki bazı üslerini boşalttı. Askerlerini çekmeye başlayan Amerika’nın, ülkede bırakacağı asker sayısı ise 8 bin 600.

Bununla birlikte, Taleban'ın serbest bırakılmasını istediği mahkumlarla ilgili anlaşmazlıklar ve ülke genelinde artan şiddet olayları, barış çabalarına sekte vuruyor.

Bir dönem IŞİD’in kalesi haline gelen Nangarhar vilayetinin yerel yetkilileri, ABD güçlerinin Achin ve Haska Mena bölgelerindeki iki üssü boşalttığını bildirdi.

ABD güçleri geçmişte bu bölgede IŞİD militanları ile doğrudan çatışmaya girmişti. Nangarhar, 2017’de en büyük kayıpları veren ABD güçleri için “dünyadaki en ölümcül bölge’’ olarak görülüyordu.

2017’nin Nisan ayında da Amerikan ordusu “tüm bombaların anası” adıyla bilinen MOAB bombasını Achin bölgesine atmıştı. O dönemde Amerikan ordusu cephaneliğindeki en güçlü nükleer olmayan silah olarak bilinen MOAB saldırısında, aralarında yabancı savaşçıların da olduğu en az 95 IŞİD militanı öldürülmüştü.

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