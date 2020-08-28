Afgan Hükümeti: “Taleban’la Müzakereler Haftaya Başlayacak”

Afganistan'ın üst düzey liderleri, ülkedeki çatışmalara siyasi bir çözüm getirmek için, Taleban ile ABD destekli barış görüşmelerinin gelecek hafta başlayacağını açıkladı.
Önerilen diyalog, ABD'nin en uzun denizaşırı askeri müdahalesi olan Afgan savaşına müzakere edilmiş bir çözümü desteklemek için, Şubat ayında Taleban ile imzaladığı dönüm noktası niteliğindeki anlaşmaya dayanıyor.
Afgan hükümetinin barışı sağlamak için oluşturduğu Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi'ne başkanlık eden Abdullah Abdullah, Kabil'de bir seminerde yaptığı açıklamada "Afganlar arası" müzakereler olarak nitelediği görüşmelere girmek için ekibinin "iyi hazırlandığını" söyledi.
Bu açıklamadan birkaç saat sonra, Afganistan Dışişleri Bakanı Haneef Atmar, Washington'da düzenlenen çevrimiçi bir forumda, hükümetinin Taleban'ın müzakerelere katılmasını engelleyen mahkum takası konusundaki anlaşmazlığı sona erdirmek için harekete geçtiğini doğruladı.
Atmar, ABD Barış Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "Gelecek hafta bu konuda büyük ilerleme kaydedeceğimiz konusunda iyimseriz. Mahkumların serbest bırakılmasındaki son engeller başarıyla çözülüyor. Bu nedenle umarım, barış müzakerelerini başlatmanın önündeki tüm engellerden yakında kurtulacağız" dedi.
Atmar, müzakerelere giden yolda başka bir engel olmayacağı konusunda "ihtiyatlı bir iyimserlik" içinde olduğunu kaydetti. Ayrıca, mahkumların "çok tehlikeli" olduğunu söyleyerek, Taleban'ın serbest bırakılan bu kişilerin savaş alanına geri dönmeyeceği sözünü yerine getirmesini beklediğini söyledi.
Afgan Dışişleri Bakanı, "Taleban tutuklularının son bölümünün serbest bırakılmasıyla, gelecek hafta sonuna kadar 5 bin 600'den fazla Taliban mahkumunu serbest bırakmış olacağız. Taleban şiddetinin azaltılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
“Top onların sahasındaydı”
Taliban sözcüsü Süheyl Şahin de, Afgan hükümetinden gelen açıklamaları hızlı ama ihtiyatlı bir şekilde memnuniyetle karşıladı.
Şahin Amerika’nın Sesi’ne (VOA) yaptığı açıklamada, "Top onların sahasındaydı. Mahkumları serbest bırakmaya ve müzakerelerin önündeki son engeli kaldırmaya karar vermişlerse, o zaman bu gerçekten iyi bir haber" dedi.
29 Şubat’ta imzalanan ABD-Taleban anlaşması, isyancılara bin Afgan güvenlik personelini serbest bırakmaya çağırıyor. Anlaşmanın bir tarafı olmayan Kabil'in de, iki düşmanın müzakere masasına gelmesinin önünü açmak için, 5 bin Taleban mahkumunu serbest bırakması gerekiyordu.
Taleban, yükümlülüklerini yerine getirmek için elindeki mahkumları çoktan serbest bırakmıştı. Afgan hükümeti ise güvenlik kaygıları nedeniyle 320 isyancı savaşçı dışındakileri salmıştı. Kabil ayrıca yabancı hükümetlerin, tutuklulardan bazılarının vatandaşlarını öldürdükleri iddiasıyla serbest bırakılmalarına karşı çıktıklarını savunuyordu.
Taleban yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, Afganistan içi müzakerelerin başlamasının, ateşkes veya isyancıların şiddetinin azaltılması anlamına gelmeyeceğini açıkladı ve konunun Afganistan içi görüşmelerde gündemde olacağını söyledi. İsyancı grup ayrıca, Kabil tarafından serbest bırakılan tüm Taleban üyelerine, ailelerine geri dönmeleri ve savaşa yeniden katılmamaları talimatı verildiğini belirtti.
ABD, Taleban'la anlaşmayı imzaladığından beri Afganistan'daki güçlerini 8 bin 600 askere düşürdü. Başkan Donald Trump, bu ay başında yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin sayısının Kasım’daki başkanlık seçimlerine kadar "4 ila 5 bin arasına" çekileceğini söyledi.
Washington, Taleban'ın Afgan topraklarının uluslararası terörizm için kullanılmasını önleyeceğine ve rakip Afgan hizipleriyle başarılı bir şekilde müzakere edeceğine dair güvence vermesi karşılığında, 2021 ortasına kadar tüm ABD güçlerini ülkeden çekmeyi taahhüt etmiş durumda.
Pakistan'ın rolü
Afganistan ile uzun bir sınırı paylaşan Pakistan, ABD-Taleban anlaşmasının düzenlenmesinde ve tesisinde kilit rol oynadı. Pakistan’ın ana istihbarat teşkilatı “Servislerarası İstihbarat” (ISI) 1980'lerde eski Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalinden bu yana Taleban da dahil Afgan silahlı gruplarıyla, geleneksel yakın bağları ile biliniyor.
Sorunlu Afgan barış sürecindeki en son olumlu gelişmeler, Salı günü Pakistan hükümeti ile başkent İslamabad'ı ziyaret eden üst düzey Taliban heyeti arasında yapılan görüşmelerin ardından geldi.
Pakistan Başbakanı İmran Han Çarşamba günü Abdullah'ı aradı ve "Pakistan'ın Afganistan içi müzakerelerin en kısa sürede başlamasını dört gözle beklediğini" söyledi.
Afganistan'da hem savaşçılara hem sivillere ağır kayıplar verdiren çatışmalar sürerken, barış görüşmeleri için umutlar yenilendi. Birleşmiş Milletler Perşembe günü, Kunduz’da hükümet güçleri ile isyancılar arasındaki çatışmaların 64.000'den fazla kişiyi yerinden ettiğini bildirdi.
Bu arada Afgan yetkililer, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde iki gün süren yağışın tetiklediği şiddetli selin ardından, Perşembe günü ölü sayısının artarak 150’yi geçtiğini açıkladı
Yetkililer bir yandan da 38 binden fazla Afgan'ı enfekte eden ve 1400 can alan Corona virüsünün yayılmasını kontrol altına almak için mücadele ediyor.