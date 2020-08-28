Afgan Hükümeti: “Taleban’la Müzakereler Haftaya Başlayacak”

Afganistan'ın üst düzey liderleri, ülkedeki çatışmalara siyasi bir çözüm getirmek için, Taleban ile ABD destekli barış görüşmelerinin gelecek hafta başlayacağını açıkladı.

Önerilen diyalog, ABD'nin en uzun denizaşırı askeri müdahalesi olan Afgan savaşına müzakere edilmiş bir çözümü desteklemek için, Şubat ayında Taleban ile imzaladığı dönüm noktası niteliğindeki anlaşmaya dayanıyor.

Afgan hükümetinin barışı sağlamak için oluşturduğu Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi'ne başkanlık eden Abdullah Abdullah, Kabil'de bir seminerde yaptığı açıklamada "Afganlar arası" müzakereler olarak nitelediği görüşmelere girmek için ekibinin "iyi hazırlandığını" söyledi.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra, Afganistan Dışişleri Bakanı Haneef Atmar, Washington'da düzenlenen çevrimiçi bir forumda, hükümetinin Taleban'ın müzakerelere katılmasını engelleyen mahkum takası konusundaki anlaşmazlığı sona erdirmek için harekete geçtiğini doğruladı.

Atmar, ABD Barış Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "Gelecek hafta bu konuda büyük ilerleme kaydedeceğimiz konusunda iyimseriz. Mahkumların serbest bırakılmasındaki son engeller başarıyla çözülüyor. Bu nedenle umarım, barış müzakerelerini başlatmanın önündeki tüm engellerden yakında kurtulacağız" dedi.