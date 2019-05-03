Afgan Hükümeti Ulusal Meclis Loya Jirga’nın çözüm paketini kabul etti

Afganistan hükümeti, Ulusal Meclisi Loya Jirga’nın, 5 günlük toplantılarının ardından hazırladığı çözüm paketini kabul edeceğini duyurdu. Ulusal meclisin hazırladığı yol haritasında Taliban’a Kabil’de ofis açma çağrısı gibi radikal maddeler yer aldı.

Afganistan’da aşiret temsilcilerinden oluşan ve köklü bir geçmişe sahip olan Ulusal Meclisi Loya Jirga 5 günlük toplantılarını sonlandırdı. Peştu, Tacik, Hazara, Türkmen ve Özbek kökenli 3 bin 200 vatandaşın bulunduğu ve danışma meclisi görevini yerine getiren Meclisin kapanış törenini Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani gerçekleştirdi. Törende yaptığı konuşmada toplantıdan çıkan 23 maddelik çözüm paketini kabul ettiğini belirten Gani, “Bugün, bu meclise, mübarek ramazan ayına saygı adına, iyi niyet adına ve Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin dostça hareket etmesi adına 175 Taliban mahpusunu serbest bırakmak kararını aldım. Taliban’dan isteğim, gelip bu mahpusları başkent Kabil ya da herhangi bir ilden teslim alsınlar.” dedi.

Gani ayrıca Taliban’a kendileri ile diyalog kurulabilmesi adına Kabil’de bir ofis açmaları yönünde çağrıda da bulundu. 23 maddelik çözüm paketinde, ateşkes, Taliban mahpuslarının serbest bırakılması, cumhuriyetin devam edilmesi, ülkenin güvenlik güçlerinin kalması ve daha güçlenmesi, kadın, çocuk, engellilerin haklarının sağlanması, uluslararası askeri gücün ülkeden çıkışı için bir takvim taslağının hazırlanması ve bölgede bulunan komşu ülkelerle ilişkilerin pekişmesi gibi konular yer aldı.

