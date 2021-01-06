Afgan Hükümeti ve Taleban Arasında Görüşmeler Yeniden Başlıyor

ABD ile Taleban arasında Şubat ayında yapılan anlaşmanın ardından şiddet olaylarının artması, ateşkes konusunu görüşmelerde gündemin ön sıralarına taşıması bekleniyor.

ABD ile yapılan anlaşmaya atıfta bulunan sözcü buna göre bir öncelik sırasının olmadığını ve ateşkes konusunda verilecek kararla ilgili bir takvim bulunmadığını belirtti.

Taleban Sözcüsü Muhammed Naim ise genel bir ateşkesin görüşme maddelerinden biri olacağını ancak birinci madde olmasının gerekmediğini kaydetti.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Twitter’dan yazdığı mesajda ‘‘Hedef gözeterek yapılan cinayetler de dahil mevcut şiddet düzeyi kabul edilemez’’ dedi. Halilzad, aynı zamanda Şubat ayında ABD ve Taleban arasında Afganistan’daki savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapılmasını sağlayan isim.

Afgan heyeti Salı günü Taleban ile Afganistan barış görüşmelerini yeniden başlatmak için Katar’ın başkenti Doha’ya gitti. Görüşmelere üç hafta önce ara verilmişti.

Taleban yabancı gruplara doğrudan saldırıları durdurdu ancak Afgan güvenlik güçlerine saldırılarını arttırdı.

Afganistan istihbaratının başkanı Zia Serac, geçen ay Afgan Senatosu’na anlaşmanın yapıldığı tarihten itibaren ülkede düzenlenen 18.200 saldırının yüzde 99’undan Taleban’ın sorumlu olduğunu söylemişti.

Serac, bunlar arasında hükümet yetkilileri, gazeteciler ve sivil toplum aktivistlerine yönelik hedefli cinayetlerin de yer aldığını belirtmişti. Afganistan’da son iki ayda en az altı gazeteci hayatını kaybetti.

Taleban hedefli cinayetleri üstlenmedi, ancak Afganistan’daki ABD ordusunun sözcüsü Sonny Leggett, bunları ‘‘Taleban’ın sahiplenmediği saldırılar ve hedefli cinayetler kampanyası’’ olarak nitelendirmişti.

Taleban ise ABD ordusunu askeriyeye ait olmayan bölgelerde sivilleri hedef almakla suçladı. Leggett bu suçlamaları reddetti.

Karşılıklı yapılan suçlamaların Doha’da Eylül ayında başlamasından bu yana yavaş ilerleyen müzakereleri olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.