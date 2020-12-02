Afgan Hükümeti ve Taleban Yol Haritasında Anlaştı

Afgan hükümeti ile Taleban temsilcileri, barış görüşmelerini devam ettirmek için bir ön anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İki taraf 19 yıldır süren savaş sırasında ilk kez yazılı anlaşma imzaladı. ABD, ön anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Görüşmelerin ileriki aşamaları için bir yol haritası niteliğini taşıyan anlaşma, müzakerecilere daha ciddi meseleleri masaya yatırma imkanı tanıyacak olması açısından önemli bir ilerleme olarak görülüyor.

Afgan hükümetinin müzakere heyeti üyesi Nadir Nadiri Reuters’a yaptığı açıklamada, “Müzakerelerin gerekçesi dahil prosedüre son şekli verildi ve bu andan itibaren artık müzakereler gündem üzerinde başlayacak” dedi.

Taleban sözcüsü de Twitter üzerinden anlaşmayı doğruladı.

İki taraftan yapılan ortak açıklamada da, barış görüşmeleri gündeminin taslak konu başlıklarını hazırlamak üzere ortak bir çalışma komisyonunun oluşturulduğu belirtildi.

Anlaşma, hala devam eden şiddet olaylarına rağmen, ABD’nin teşvikiyle Katar’ın başkenti Doha’da aylardır süren görüşmelerin ardından geldi.