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Afgan Hükümeti'nden Taleban'a Ateşkesi Uzat Çağrısı

26.05.2020 13:46 | Son Güncelleme

Afgan hükümeti, Taleban’a Salı gecesi dolacak 3 günlük ateşkes kararını uzatması uyarısında bulunde ve 900 mahkumu serbest bıracağını açıkladı

Afgan Hükümeti'nden Taleban'a Ateşkesi Uzat Çağrısı

Afgan hükümeti, Taleban’a Salı gecesi dolacak 3 günlük ateşkes kararını uzatması uyarısında bulunde ve 900 mahkumu serbest bıracağını açıkladı.

Afganistan hükümeti Ulusal Güvenlik Danışmanı Sözcüsü Cavid Faysal basın toplantısında yaptığı açıklamada “Kan dökülmesine engel olmak adına ateşkesin süresini uzatmak son derece önemli ve Afgan hükümeti bunu uzatmak için hazır” dedi.

Afganistan’da hükümet güçleriyle arasındaki çatışmalar devam eden Taleban örgütü Ramazan Bayramı dolayısıyla bu gece yarısına 3 günlük ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Taleban, Amerikayla bir anlaşma imzalamış ve bu anlaşma karşılığında ülkede terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeme ve saldırıları sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu. Amerika da bunun karşılığında ülkedeki askerlerini geri çekeceğini açıkladı. Ancak Taleban’ın tanımadığını söylediği Afganistan hükümetiyle arasındaki sorunlar ve çatışmalar devam ediyor.

Afganistan’da son dönemde artan saldırılar imzalanan anlaşma üzerine de gölge düşürüyor.

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