Afgan hükümetinden Taliban’a şartlı ateşkes

Taliban yönetimi henüz ateşkese onay vermedi. Ateşkes ilanı ABD ve NATO tarafından memnuniyetle karşılandı.Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Gazne kentinde süren çatışmalara rağmen radikal İslamcı Taliban ile ateşkes yapılacağını açıkladı. Gani, ülkesinin bağımsızlığının 99'uncu yıldönümü dolayısıyla Pazar günü yaptığı konuşmada, şartlı ateşkesin Pazartesi günü başlayacağını ve Taliban ateşkesi koruduğu ve saygı gösterdiği sürece devam edeceğini söyledi.

Üst düzey bir Afgan yetkili ise ateşkesin Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen ve Afganistan'da kutlanan 21 Kasım'a kadar üç ay süre ile geçerli olacağını açıkladı. Üst düzey yetkili, ateşkesin sadece Taliban'ı kapsadığını, IŞİD gibi diğer radikal İslamcı gruplar için geçerli olmadığını vurguladı.

Taliban'ın çevrelerinde, çok sayıda önde gelen ismin yarın başlayacak olan Kurban Bayramı süresince ateşkese onay verdiği, ancak üst düzey yönetimin henüz ateşkese onay vermediği belirtiliyor.

Afganistan Devlet Başkanı Gani, Pazar günü yaptığı konuşmada, Taliban yönetimine barış görüşmelerine hazırlanma çağrısında da bulundu. Ancak Taliban, ABD'nin "kukla rejimi” olduğu gerekçesiyle Kabil hükümeti ile diyaloğu reddederek ABD ile doğrudan müzakere yapılmasından yana bir tutum izliyor.