Afgan hükümetiyle Taliban doğrudan barış görüşmelerine başlayacak

Bakanlık, konferans için Afganistan, ABD, Hindistan, İran, Çin, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dahil 11 ülkenin temsilcilerine davetiye gönderdi, ABD hariç diğer tüm ülkelerin katılımlarını teyit ettiğini bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın içinde bulunduğu çıkmaza ve Amerikan işgaline barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik kapsayıcı görüşmelerin yapılacağı konferansa katılacak üst düzey Taliban heyetinin, barış ve istikrarın tesisi dahil meselenin tüm yönleri hakkındaki görüşleri ve politikaları konusunda açıklayıcı bir konuşma yapacağı" ifade edildi.

"Taliban ile herhangi bir barış görüşmesi ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini" ifade eden eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, konferansa katılma niyetini dile getirirken, eski Balkh Valisi Atta Muhammad Nur'un da katılımcılar arasında yer alması bekleniyor.

Çağdaş Afgan Çalışmaları Merkezinden Ömer Nessar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davet edilen ülkelerin her birinin Afganistan'daki çatışmaya derin biçimde müdahil olmasına rağmen konferansta rollerinin, Taliban ile Afganistan hükümeti arasındaki görüşme sürecini meşrulaştırmak olduğunu söyledi.

Nessar, konferansta tartışma konusu olmasını beklediği başlıca meselelerden birinin, ülkeden başta ABD askerleri olmak üzere tüm yabancı güçlerin geri çekilmesi olacağını belirterek, "İlk bakışta bu çözümlenemez bir görev gibi görünebilir. Diğer taraftan, destekleyenler için bile ABD'nin Afganistan'daki varlığına karşı tutum değişiyor. Amerikan askerleri, güvenlik anlaşması çerçevesinde Afganistan'da. Öte yandan ülkede 17 yılın ardından ABD, anlaşmanın yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmiş değil. O halde neden oradalar?" değerlendirmesinde bulundu.