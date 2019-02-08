Afgan ile Suriyeli grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Karaman’da Afgan ve Suriyeli iki gurubun arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 727. sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak içerisinde karşılaşan 9 kişilik Afgan ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 2’si Afgan olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Afganistan uyruklu olan Gias Ali Nazari’nin (30), sırtına aldığı bıçak darbesi nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışan diğer 6 şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.



