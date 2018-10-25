HABER

Afgan işçiyi gasp edip bıçaklayan Suriyeli 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

KONYA'da Afganistan uyruklu Khalil Rahman'ı elinden bıçaklayarak cebindeki 3 bin 856 lira ve bin lira değerindeki cep telefonunu gasp eden Suriye uyruklu Fuad El C.

Afgan işçiyi gasp edip bıçaklayan Suriyeli 3 kişi yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da Afganistan uyruklu Khalil Rahman'ı elinden bıçaklayarak cebindeki 3 bin 856 lira ve bin lira değerindeki cep telefonunu gasp eden Suriye uyruklu Fuad El C. (27), Cuma Ali C. (21) ve F.A. (14) polis tarafından yakalandı.
Olay, geçen 23 Ekim Salı günü saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sabır Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi Khalil Rahman işten çıkıp, evine gittiği sırada yüzü atkıyla sarılı elinde bıçak ve elektro şok cihazı bulanan 3 kişi önünü kesip, durdurdu. Ardından Khalil Rahman'dan üzerindeki değerli eşyaları isteyen şüpheliler, kendilerine direnen Rahman'ı elinden bıçaklayarak 3 bin 856 lira ile bin lira değerindeki cep telefonunu zorla alıp kaçtı. Yaralı Rahman, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis, olayın ardından Rahman'ın verdiği eşkal üzerine şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Şüphelilerin Suriye uyruklu Fuad El C., Cuma Ali C. ve F.A. olduğunu tespit edildi. 3 kişi dün Çaybaşı Mahallesi'nde kaldıkları evde gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Afgan işçiyi gasp edip bıçaklayan Suriyeli 3 kişi yakalandı

PARTNERSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilirSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilir
Nizip'te 74 bin 500 sahte dolar ele geçirildiNizip'te 74 bin 500 sahte dolar ele geçirildi
Aldığı yemeği yiyemeden can verdiAldığı yemeği yiyemeden can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kiracınının yaptıklarını görünce hayatının şokunu yaşadı! 'Hiç şüphelenmedik'

Kiracınının yaptıklarını görünce hayatının şokunu yaşadı! 'Hiç şüphelenmedik'

Adıyaman'da düğün magandalarına operasyon! Evinden öyle şeyler çıktı ki...

Adıyaman'da düğün magandalarına operasyon! Evinden öyle şeyler çıktı ki...

Bu evlerin altından sokak geçiyor

Bu evlerin altından sokak geçiyor

Aldığı yemeği yiyemeden can verdi!

Aldığı yemeği yiyemeden can verdi!

Eski karısını 18 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Gazeteciye öyle bir yanıt verdi ki...

Eski karısını 18 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Gazeteciye öyle bir yanıt verdi ki...

Temsili Nasreddin Hoca: Bizim kahramanımız Superman değildir

Temsili Nasreddin Hoca: Bizim kahramanımız Superman değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.