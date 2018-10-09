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Afgan kaçaklar, araç beklerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 09:22 | Son Güncelleme

ADANA'da, sahte kimlik ve seyahat belgeleriyle ülkeye giriş yapan 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, kendilerini araçla İstanbul'a götürecek kişiyi beklerken, polis ekiplerince yakalandı.

Afgan kaçaklar, araç beklerken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, sahte kimlik ve seyahat belgeleriyle ülkeye giriş yapan 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, kendilerini araçla İstanbul'a götürecek kişiyi beklerken, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, otogar yakınında yabancı uyruklular olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, 25 Afgan kaçak göçmeni yakaladı. Ülkeye İran üzerinden, yasa dışı yollarla giriş yaptığı saptanan kaçak göçmenlerin, Van üzerinden Adana'ya geldikleri buradan da İstanbul'a gitmeye çalıştıkları belirlendi. Polisler, kaçak göçmenlerin üzerinden çıkan sahte kimlik belgesi ve seyahat izin belgesine de el koydu. Ayrıca göçmenlerin, insan kaçakçılarına kişi başı 500 dolar verdikleri de tespit edildi. Adana'ya kadar 5 araç değiştirdiklerini belirten göçmenlerin, buradan kendilerini alacak sürücüyü beklerken yakalandığı ortaya çıktı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, polis, insan kaçakçılarını yakalamak için çalışma başlattı.

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Afgan kaçaklar, araç beklerken yakalandıAfgan kaçaklar, araç beklerken yakalandıAfgan kaçaklar, araç beklerken yakalandıAfgan kaçaklar, araç beklerken yakalandı

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