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Afgan kaçaklardan 4 kilogram uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da yurda kaçak olarak girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu kişilerin üst ve çantalarında yapılan aramalarda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da yurda kaçak olarak girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu kişilerin üst ve çantalarında yapılan aramalarda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çankırı Otogarı'nda çok sayıda yabancı uyruklu kişinin bulunduğu ihbarı üzerine, polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, Van'dan kente gelen otobüs şoförü tarafından otogara bırakıldıkları tespit edilen yabancı 36 kişiye kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Afganistan uyruklu oldukları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen bu kişilerin üst aramasında 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Kaçaklara ait bir çantada da 2 kilogram uyuşturucu bulundu.
Ele geçirilen 4 kilo uyuşturucuya el konurken, kaçaklar, resmi işlemler için İl Göç İdaresi’ne gönderildi.
Buradaki işlemlerinin ardından uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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