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Afgan kaçakları, İstanbul yerine önce Malatya'ya sonra Adapazarı'na bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:16 | Son Güncelleme

AFGANİSTAN'dan kaçıp yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 30'a yakın göçmenin bulunduğu 5 aile, İstanbul'a gitmek için anlaştıkları kişi tarafından Malatya'da bırakıldı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- AFGANİSTAN'dan kaçıp yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 30'a yakın göçmenin bulunduğu 5 aile, İstanbul'a gitmek için anlaştıkları kişi tarafından Malatya'da bırakıldı. İstanbul'a ulaşmak için başka biriyle anlaşan aileler, bu kez de Adapazarı'nda bırakıldı. Aileler otele yerleştirildi, İl Göç İdaresi'nde işlemlerine başlanıldı. Afganistan'dan kaçan yaklaşık 30 kişinin bulunduğu 5 aile, Türkiye'ye Van'dan yasa dışı yollarla girdi. Afgan aileler, bir şebeke ile İstanbul'a gitmek için anlaştı. Otobüslerle yola çıkan aileler, dolandırıcı şebeke tarafından Malatya'da bırakıldı. İlk şoku burada yaşayan aileler, anlaştıkları başka bir şebekenin aracıyla Malatya'dan İstanbul'a ulaşmak üzere yeniden yola çıktı. Afgan aileler, bu kez de 'Burası İstanbul' denilerek, önceki gece saatlerinde Adapazarı Karaman Mahallesi'nde otobüsten indirildi. Kendilerini İstanbul'da zanneden Afgan aileler, bölgedeki içi boş bir iş merkezine sığındı. Vatandaşların ihbarıyla Sakarya Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün ilgilendiği aileler burada 1 gece geçirdi. Sabah yetkililer tarafından alınan Afgan aileler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otellere götürüldü. Aralarında küçük yaşta çocukların, gençlerin ve yaşlıların bulunduğu 5 aile, geceyi otellerde geçirdikten sonra bu sabah Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirildi. Afgan ailelerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Karaman Mahallesi Muhtarı Mustafa Çalık, kaçakçılık şebekesinin yaptığının hainlik olduğunu ifade ederek, "Cumartesi akşama doğru bana bu konu intikal etti. Daha sonra hemen resmi kurumlarla iletişimi sağladım. İş merkezi vardı, oraya aldık hepsini. Bunlar Türkiye daha yaşanabilir bir ülke olduğu için, kendi ülkelerinde savaş olduğundan dolayı buraya gelmişler, kaçak yollardan giriş yapmışlar. Bizim duyduğumuz, İran'a ilk olarak iltica etmişler, orası kabul etmeyince sınır dışı yapmış bunları, sonra Van'a gelmişler, oradan da İstanbul'a götüreceklerine buraya bırakmışlar. Bırakan kişi de haindir. İstanbul'a götürecekse neden getirip buraya bırakmış?" dedi.

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