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Afgan kadına cinsel saldırı şüphelisi vatandaşı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, Afganistan uyruklu kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı N.G.

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, Afganistan uyruklu kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı N.G. (23), tutuklandı.
Olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu N.G., yine Afganistan uyruklu olan F.M. (24) adlı kadını evinde ziyaret etti. Ancak N.G., evli kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadın da polise giderek, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan N.G., emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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