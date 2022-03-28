HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afgan kadınlar erkek refakatçi olmadan uçağa binemeyecek

Afgan kadınlar erkek refakatçi olmadan uçağa binemeyecek

27.03.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kadınların yanlarında erkek refakatçi olmadan uçakla seyahat etmesine izin verilmemesini öngören talimatın uçak şirketlerine gönderildiği bildirildi.

Afgan kadınlar erkek refakatçi olmadan uçağa binemeyecek

Radikal İslamcı Taliban'ın geçen yıl yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kadınların seyahat hakkına yeni bir sınırılandırma getirildi.

Reuters'e açıklama yapan iki yetkilinin aktardığına göre, Afgansitan'da kadınların yanlarında erkek refakatçi olmadan uçakla seyahat etmesine izin verilmemesini öngören talimat yurt içi ve yurt dışı seferleri yapan uçak şirketlerine gönderildi.

Söz konusu talimatın hafta sonu Taliban'ın Kadın Bakanlığı'nın yerine kurduğu "Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı" tarafından uçak şirketlerine gönderildiği bildirildi. Talimata göre, yanında erkek refakatçi bulunmayan, uçak bileti almış kadınlar pazartesi gününe kadar uçak seyahati yapabilecek. Ancak bileti olan bazı kadınların Kabil Havalimanı'ndan geri çevrildiği bildiriliyor. Bakanlıktan, talimatla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kadınlara park kısıtlaması

Ayrıca, kadınların başkent Kabil ve çevresindeki parklara girişine de sınırlandırmalar getirildi. Aynı bakanlığın pazar günü yaptığı açıklamaya göre, parklara kadın ve erkeklerin aynı günlerde girişi yasaklanırken, kadınların sadece pazar ile salı günleri arasında hicap giymeleri koşulu ile parklara girmesine izin verilecek. Erkekler ise çarşamba ile cumartesi günleri arasında parklara girebilecek.

Taliban kısa bir süre önce de kız öğrencilerin eğitim gördüğü lise ve dengi okulların açılması kararından geri adım atmıştı. İnsan hakları kuruluşlarının ve yabancı hükümetlerin tepkisini çeken kararda, "okulların İslam hukukuna uygun şekilde açılması için yeni bir plan hazırlanana kadar kapalı kalacağı" belirtilmişti.

15 Ağustos'ta iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, uluslararası tanınma için ılımlı mesajlar vermeye özen göstermiş, kadın haklarına "şeriatla uyumlu olduğu sürece" saygı gösterileceğini açıklamıştı.

Ancak bölgeden gelen haberler Taliban'ın dünyaya verdiği mesajların gerçekliği konusunda şüpheleri artırdı.

Taliban iktidara geldikten sonra ilk olarak kadınların eğitim ve çalışma hayatına kısıtlamalar getirdi.

Taliban, 1996-2001 yılları arasında Afganistan'da iktidarda olduğu dönemde de kadınların eğitim görmesini, çalışmasını yanlarında erkek olmadan evden çıkmasını yasaklamıştı.

Reuters/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Covid 19: Çin'in Şangay kentinde kapanmaya gidiliyorCovid 19: Çin'in Şangay kentinde kapanmaya gidiliyor
Erdoğan ve Putin ile görüştü! İşte müzakerelerin yapılacağı şehirErdoğan ve Putin ile görüştü! İşte müzakerelerin yapılacağı şehir
Soylu'dan sert sözler! 'Vallahi yeminim olsun hayatı dar ederim'Soylu'dan sert sözler! 'Vallahi yeminim olsun hayatı dar ederim'
Anahtar Kelimeler:
Afganistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran detay! Ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş

Kan donduran detay! Ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Galatasaray'da Burak Elmas sonrası muhtemel başkan adayları!

Galatasaray'da Burak Elmas sonrası muhtemel başkan adayları!

Soylu'dan sert sözler! 'Vallahi yeminim olsun hayatı dar ederim'

Soylu'dan sert sözler! 'Vallahi yeminim olsun hayatı dar ederim'

Erdoğan ve Putin ile görüştü! İşte müzakerelerin yapılacağı şehir

Erdoğan ve Putin ile görüştü! İşte müzakerelerin yapılacağı şehir

Beden eğitimi dersinde yaşananlardan sonra... Yeni gelişme

Beden eğitimi dersinde yaşananlardan sonra... Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.