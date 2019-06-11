Afgan kardeşleri süs havuzundan zabıta çıkardı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)-KARABÜK’te, Afgan 2 kardeş, serinlemek için girdikleri süs havuzundan zabıta tarafından çıkarıldı.

Afganistan uyruklu 2 kardeş, öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan süs havuzuna serinlemek için girdi. Elbiseleriyle süs havuzuna giren çocuklar, vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyerek, eğlenmeye başladı. Bunun üzerine vatandaşlar zabıtayı aradı. Birinin bir kolu alçıda olan kardeşler, karşılarında zabıta memurlarını görünce havuzdan çıkmak zorunda kaldı.

Zabıta memurlarının bir daha süs havuzuna girmemeleri yönünde uyardığı kardeşler, terliklerini ellerine alarak, meydandan ayrıldı.

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