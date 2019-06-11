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Afgan kardeşleri süs havuzundan zabıta çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, Afgan 2 kardeş, serinlemek için girdikleri süs havuzundan zabıta tarafından çıkarıldı.   Afganistan uyruklu 2 kardeş, öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan süs havuzuna serinlemek için girdi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)-KARABÜK’te, Afgan 2 kardeş, serinlemek için girdikleri süs havuzundan zabıta tarafından çıkarıldı.

Afganistan uyruklu 2 kardeş, öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan süs havuzuna serinlemek için girdi. Elbiseleriyle süs havuzuna giren çocuklar, vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyerek, eğlenmeye başladı. Bunun üzerine vatandaşlar zabıtayı aradı. Birinin bir kolu alçıda olan kardeşler, karşılarında zabıta memurlarını görünce havuzdan çıkmak zorunda kaldı.

Zabıta memurlarının bir daha süs havuzuna girmemeleri yönünde uyardığı kardeşler, terliklerini ellerine alarak, meydandan ayrıldı.

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