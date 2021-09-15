Afgan keskin nişancı Taliban tarafından katledildi: Af sözleri bir fanteziden ibaret

Eski bir İngiliz ordu albayına göre, İngiliz özel kuvvetlerinin yanında çalışan Afgan bir keskin nişancı Pazartesi günü Taliban tarafından bulundu ve ailesinin gözleri önünde infaz edildi.

Bir zamanlar Afgan İçişleri Bakanlığı'nın kıdemli danışmanı olan İngiliz eski Albay Ash Alexander-Cooper, Times of London'a verdiği demeçte, "Karşılaştığı tehdit nedeniyle saklanıyordu ama onu buldular. Defalarca vurularak ailesinin gözleri önünde idam edildi'' dedi.

''TALİBAN'IN AF SÖZÜ FANTEZİ''

Eski ordu subayı, öldürülen keskin nişancının "İngilizler tarafından akıl hocalığı yapılan" CF333 olarak bilinen çok etkili bir Afgan ekibinde olduğunu, keskin nişancının Taliban iktidara geldiğinde ülkesini terk etmek istediğini ancak ABD ve İngiltere birlikleri ayrıldığında geride kalan yüzlerce kişiden biri olduğunu söyledi.

''Bu bir cinayet'' diyen eski Albay, ''bu durum şunu gösteriyor ki Taliban'ın af ilan etmesi sadece bir fanteziden ibaret.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık gazetesine ülkenin silahlı kuvvetlerinin ''Kabil'den 15.000'den fazla insanı tahliye edebildiğini'' söyledi.

Bakanlık, "Ne yazık ki, elimizdeki sınırlı süre içinde herkesi tahliye edemedik" dedi.



