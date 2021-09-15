HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afgan keskin nişancı Taliban tarafından katledildi: Af sözleri bir fanteziden ibaret

Afgan keskin nişancı Taliban tarafından katledildi: Af sözleri bir fanteziden ibaret

15.09.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz özel kuvvetlerinin yanında çalışan adı verilmeyen Afgan bir keskin nişancı, İngiliz eski Albay Ash Alexander-Cooper'ın iddiasına göre Taliban tarafından ailesi önünde katledildi. Cooper, ''Taliban başa geldiğinde kendisine karşı gelen grupların affedileceğini söylemişti ancak görüyoruz ki bu bir fanteziden ibaret'' dedi.

Afgan keskin nişancı Taliban tarafından katledildi: Af sözleri bir fanteziden ibaret

Eski bir İngiliz ordu albayına göre, İngiliz özel kuvvetlerinin yanında çalışan Afgan bir keskin nişancı Pazartesi günü Taliban tarafından bulundu ve ailesinin gözleri önünde infaz edildi.

Bir zamanlar Afgan İçişleri Bakanlığı'nın kıdemli danışmanı olan İngiliz eski Albay Ash Alexander-Cooper, Times of London'a verdiği demeçte, "Karşılaştığı tehdit nedeniyle saklanıyordu ama onu buldular. Defalarca vurularak ailesinin gözleri önünde idam edildi'' dedi.

''TALİBAN'IN AF SÖZÜ FANTEZİ''

Eski ordu subayı, öldürülen keskin nişancının "İngilizler tarafından akıl hocalığı yapılan" CF333 olarak bilinen çok etkili bir Afgan ekibinde olduğunu, keskin nişancının Taliban iktidara geldiğinde ülkesini terk etmek istediğini ancak ABD ve İngiltere birlikleri ayrıldığında geride kalan yüzlerce kişiden biri olduğunu söyledi.

''Bu bir cinayet'' diyen eski Albay, ''bu durum şunu gösteriyor ki Taliban'ın af ilan etmesi sadece bir fanteziden ibaret.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık gazetesine ülkenin silahlı kuvvetlerinin ''Kabil'den 15.000'den fazla insanı tahliye edebildiğini'' söyledi.

Bakanlık, "Ne yazık ki, elimizdeki sınırlı süre içinde herkesi tahliye edemedik" dedi.

Taliban'dan Afgan gazetecilere işkence! ''Kafanızın kesilmediğine dua edin''Taliban'dan Afgan gazetecilere işkence! ''Kafanızın kesilmediğine dua edin''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir şehir onu arıyor! Türkiye tarihinin en büyük ikramiyesiBir şehir onu arıyor! Türkiye tarihinin en büyük ikramiyesi
Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü! Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü!
COVID-19'un varlığını aylar öncesinden duyurduCOVID-19'un varlığını aylar öncesinden duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Kuzey Kore'den flaş hamle! Tanımlanamayan füze fırlattılar

Kuzey Kore'den flaş hamle! Tanımlanamayan füze fırlattılar

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü

Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.